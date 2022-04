Elezioni Amministrative a Messina. Matilde Siracusano nella Giunta di Maurizio Croce

Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, è stata designata per far pare della giunta di Maurizio Croce, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative a Messina. Ad annunciarlo è proprio la Siracusano in una nota stampa ufficiale.

«Ho incontrato il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Croce. Una persona che stimo, un professionista serio e preparato, un uomo dalle grandi capacità.

Le elezioni amministrative si avvicinano a grandi passi, ed è indispensabile remare tutti nella stessa direzione per consentire alla nostra coalizione di primeggiare, tanto nella città dello Stretto quanto, qualche mese dopo, nella corsa per la Regione Siciliana. Io avrò uno stimolo in più per mettermi in gioco e per sostenere il nostro candidato, in quanto – da messinese e da esponente di Forza Italia – sono stata designata per far parte della prossima Giunta di centrodestra: un motivo di orgoglio e di ulteriore responsabilità. Adesso pancia a terra per progettare una Messina diversa, una città che vuole rinascere e che cerca opportunità di riscatto».

(1)