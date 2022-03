Elezioni 2022, Salvatore Merlino (Democrazia Cristiana) si candida alle Regionali

Ex consigliere comunale e assessore, figlio dell’ex Sindaco di Messina, Giuseppe Merlino, Salvatore Merlino annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali 2022 con la Dc: «Il mio obiettivo è quello di coniugare alcuni importanti valori che hanno contraddistinto l’azione della Democrazia Cristiana, con progetti nuovi».

Dopo uno stop di qualche anno dalla politica, Salvatore Merlino scende nuovamente in campo e lancia la sua campagna elettorale per le regionali del prossimo autunno. La conferenza stampa di ufficializzazione della candidatura si svolgerà venerdì 4 marzo, alle ore 10.00, nella sala ovale del Comune di Messina. Attualmente, Merlino è responsabile provinciale della Democrazia Cristiana per Infrastrutture, trasporti e i collegamenti con le isole Eolie.

«Desidero ora fare politica attiva per la mia comunità – afferma Salvatore Merlino nel presentare la propria candidatura –, cercando di ridare il rilievo che merita alla città di Messina e alla sua provincia, e portando avanti le istanze necessarie per farla essere di nuovo protagonista nei tavoli regionali. Il mio obiettivo è quello di coniugare alcuni importanti valori che hanno contraddistinto l’azione della Democrazia Cristiana, con progetti nuovi per la comprensione e risoluzione di tematiche che hanno oggi maggior peso, quali, tra le altre, innovazione, ambiente e formazione, intercettando così anche i fondi previsti dalla Unione Europea nel PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Voglio cercare di far cambiare prospettiva alla classe politica, concentrando l’azione soprattutto su quelli che sono i temi che possono incidere concretamente sul futuro dei giovani. In particolare, durante l’incontro con la stampa, illustrerò alcuni progetti interessanti per la città di Messina».

Alla conferenza stampa saranno presenti il candidato Salvatore Merlino, il segretario comunale della Dc Rosalia Schirò, il vicesegretario comunale del partito Pippo Previti.

