Seconda uscita pubblica per quella che finora è l’unica lista ufficialmente in campo per la poltrona di sindaco di Messina. Nella mattina di oggi, venerdì 25 febbraio, è stata infatti presentata la lista “Basile Sindaco di Messina” del candidato Federico Basile, insieme ai quattro consiglieri comunali in carica rimasti nel gruppo misto Nello Pergolizzi, Alessandro De Leo, Ciccio Cipolla e Serena Giannetto, che saranno tra i candidati.

Basile sindaco di Messina? «Una scelta di livello ma anche di continuità»

Dopo la conferma degli ex assessori della giunta di Cateno De Luca, Basile ha voluto dare il benvenuto nella sua squadra anche ai consiglieri che negli ultimi anni si sono schierati dalla parte del Primo cittadino. Quella di Federico Basile, come ha ricordato De Leo, è stata «un’idea di tutti» e soprattutto «una scelta di livello» che emerge in un contesto ancora poco chiaro. «Mentre nelle stanze della politica – ha detto l’ex membro di Più Europa – si sta ancora decidendo, noi siamo già in mezzo alla gente».

Basile ha voluto elogiare ancora una volta l’operato di De Luca, di cui lui vorrebbe farsi «garante», ma senza la presunzione di voler fare tutto da soli. «La presenza – osserva l’ex direttore generale del Comune di Messina – oggi dei consiglieri comunali che hanno appoggiato questa esperienza e l’apertura al dialogo che ho voluto formalizzare in più occasioni serve proprio a scongiurare il pericolo che si possano creare fratture che non consentono alla città di portare avanti tutte quelle azioni rallentate per questo cortocircuito tra giunta e consiglio comunale».

Cos’ha convinto gli esponenti del gruppo misto a promuovere in maniera attiva questo progetto politico? «È una continuità – ha dichiarato Nello Pergolizzi – di quello che di buono si è fatto in questi tre anni e mezzo. Oggi faremo una scelta di campo, non più da gruppo misto, ma da Sicilia Vera, sostenendo la candidatura a sindaco di Federico Basile, convintamente».

Anche per Alessandro De Leo «ci voleva un percorso di continuità amministrativa», che solo Basile può portare avanti «con la forza di aver condiviso programmi e progetti per la città», motivando così la decisione di candidarsi con la lista Basile Sindaco.

Per Ciccio Cipolla, invece, a Messina sotto l’amministrazione De Luca si sarebbe raggiunto quello che negli ultimi 30 anni non si era mai fatto. «Ho deciso di abbracciare questo percorso – dichiara – perché ho notato che il Sindaco e la giunta hanno fatto veramente tanto per la città».

Ci sarà però uno scontro per la scommessa di Cateno De Luca di voler diventare presidente del Consiglio Comunale? «Vedremo cosa accadrà successivamente. Io spero e sono convinta che ritorneremo protagonisti a Palazzo Zanca con i nostri 19 consiglieri comunali» ha concluso Serena Giannetto, dicendosi ottimista delle possibilità di ottenere la maggioranza necessaria per eleggere De Luca presidente del Civico consesso messinese.

