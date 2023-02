Congressi dei Circoli Pd in Sicilia: primo Stefano Bonaccini con il 42,2%. I risultati

Primo Stefano Bonaccini, seconda Elly Schlein, poi Gianni Cuperlo e Paola De Micheli: questi i risultati delle operazioni di voto che hanno coinvolto nei giorni scorsi i congressi di circolo del Partito Democratico in Sicilia. Ora, si attendono le primarie del 26 febbraio per scoprire chi sarà il nuovo segretario del Pd.

Mentre a Messina e provincia, il voto dei circoli Pd premia Elly Schlein che sfiora il 65% delle preferenze nella città dello Stretto, i dati riguardanti tutta la Sicilia danno in testa Stefano Bonaccini con il 42,2%. Seconda Elly Schlein con il 36,9%, terzo Gianni Cuperlo, con il 15.3% e quarta Paola De Micheli, con il 5,6%.

Le primarie per l’elezione del nuovo segretario del Pd si svolgeranno il 26 febbraio 2023, nei gazebo allestiti nelle città italiane. Nei gazebo domenica 26 febbraio potranno votare tutti i cittadini e le cittadine italiani, anche i non iscritti. Basterà presentare un documento che attesti identità e residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Possono votare presso i gazebo anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre-registrarsi sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vive. Previsto il voto online, ma solo per alcune categorie.

