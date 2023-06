Cateno De Luca: «Il Comune lascia Taormina Arte»

«È la Fondazione ad avere bisogno di Taormina, non certo il contrario»; a dirlo è il sindaco Cateno De Luca, che nei giorni scorsi aveva proposto una modifica dello statuto.

«Così com’era prevedibile – ha detto il sindaco di Taormina – alla fine la Regione ha preso una chiara e netta decisione nei confronti di Taormina e dei taorminesi: ha scelto di andare contro agli interessi della città e lo ha fatto attraverso i suoi componenti nel Cda che sono anche taorminesi. La nostra proposta di modifica dello Statuto – ha aggiunto De Luca –, che prevedeva una più equa ripartizione tra Comune e Regione non è stata approvata. A questo punto così come avevo preannunciato il comune di Taormina lascia Taormina Arte. È la Fondazione ad aver bisogno di Taormina, non certamente il contrario. La proposta è stata bocciata con due voti favorevoli, il mio e quello di Franco Cicero e tre contrari quelli di Marcello Muscolino, Gianandrea Agnoni e Sergio Bonomo».

Insieme alla richiesta di procedere alla nomina del commissario, De Luca ha fatto sapere, in diretta sui canali social, che aspetta una risposta per il Teatro Antico e se non dovesse arrivare entro sabato 17 giugno potrebbe emettere apposita ordinanza per vietare i grandi eventi a partire dall’1 luglio.

(29)