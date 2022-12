Tutto Eventi Speciale Natale 2022: cosa c’è da fare a Messina

Puntata speciale di “Tutto Eventi“, la guida al tempo libero che vi racconta cosa succede a Messina in attesa che arrivi il Natale 2022. Ci concentriamo sulla giornata di oggi, perché si sa, la domenica è il giorno ideale per rilassarsi e pensare solo allo svago. All’interno di questa guida troverete: i mercatini natalizi, da nord a sud, una visita speciale al presepe del Lago di Ganzirri, una passeggiata tra i Sentieri dei Mulini di Cumia, un “Bosco incantato” allestito a Villa Mazzini e un Villaggio di Babbo Natale a Villa Dante.

Tra gli appuntamenti imperdibili vi consigliamo: il mercatino che verrà allestito da Second Life, Opuntia e altre realtà cittadine in via Laudamo, con oggetti e accessori vintage, libri, film, musica e proiezioni; mentre per chi ha voglia di un po’ di storia arriva la seconda edizione de “Il Natale illumina Roccagulefonia“: una giornata a Cristo Re tra visite guidate, concerti e degustazioni, a cura dell’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re.

Tutto Eventi Speciale Natale Messina 2022

Ecco gli eventi e le cose da fare a Messina per la giornata di oggi, domenica 18 dicembre, in attesa del Natale 2022:

Teatro e Concerti

dalle 10.30 alle 12, in via del Santo a Collereale: “ Canti Siciliani ” a cura del gruppo “I Cariddi”;

” a cura del gruppo “I Cariddi”; alle 12, alla Parrocchia di Sant’Agata: “ Lu Cantu di Natali “, spettacolo di teatro-canzone;

“, spettacolo di teatro-canzone; alle 18, alla Chiesa di Sperone: “ I canti di Natale nella tradizione popolare siciliana “;

“; alle 19, alla Chiesa Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore: “ Il Natale di Martin “, spettacolo teatrale;

“, spettacolo teatrale; alle 20.30, alla Chiesa di San Michele Arcangelo: “ Canti e Suoni del Natale “, a cura dell’Associazione Orchestra da Camera di Messina;

“, a cura dell’Associazione Orchestra da Camera di Messina; alle 21, a Piazza Duomo: Matthew Lee in concerto.

Per grandi e piccoli

dalle 08.30, a Villa Mazzini: “ Bosco Incantato “, festa per bambini;

“, festa per bambini; dalle 09.00, ad Altolia: Christmas Village ;

; dalle 10 alle 20, nell’area pedonale del Viale San Martino: Christmas in Me , sfilate e concerti;

, sfilate e concerti; dalle 10 alle 21, in via Ettore Lombardo Pellegrino: Esposizioni Alfa Romeo Biscioni ;

; dalle 16 alle 20, a Ponte Schiavo, Briga Marina, Briga Superiore, Giampilieri marina e superiore, Molino e Altolia: “ Soldatini di Larderia “, sfilata natalizia;

“, sfilata natalizia; alle 17.30, a Contesse: “ Il Magico Natale “, a cura dell’Associazione “Musica Perbene”;

“, a cura dell’Associazione “Musica Perbene”; alle 20, nell’area pedonale del Viale San Martino: New Mobility Messina , esposizioni auto e giochi per bambini, promosso da ATM;

, esposizioni auto e giochi per bambini, promosso da ATM; prosegue fino all’8 gennaio 2023, a Villa Dante: Il Villaggio di Babbo Natale.

Mercatini e Mostre

dalle 10, in via Laudamo: Sustainable Christmas , mercatino dell’usato, libri, film, proiezioni;

, mercatino dell’usato, libri, film, proiezioni; dalle 10 alle 20, alla Chiesa Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore: Mercatini Natalizi ;

; dalle 10, a Itala: Mercatini di Natale 2022 , evento promosso da Arcipretura di Itala ME, Comune di Itala, Pro Loco Giovannello da Itala, Giovani Di Itala, Associazione Commercianti di Itala;

, evento promosso da Arcipretura di Itala ME, Comune di Itala, Pro Loco Giovannello da Itala, Giovani Di Itala, Associazione Commercianti di Itala; dalle 16.30 alle 20, ai Chiostri dell’Arcivescovado di via I Settembre: Mostra di Arte Presepiale , esposizione di presepi, diorami e sculture, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di Messina. La mostra è visitabile fino al 6 gennaio 2023;

, esposizione di presepi, diorami e sculture, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di Messina. La mostra è visitabile fino al 6 gennaio 2023; dalle 19, a Patti: “ È l’ora del Natale “, mercatini, esposizione di presepi e street food;

“, mercatini, esposizione di presepi e street food; prosegue fino al 26 dicembre, a Piazza Cairoli: il Mercatino di Natale.

Passeggiate

alle 09, con partenza da Musolino: “Ai calanchi di Serro”, escursioni sui Colli San Rizzo , a seguire pranzo per gli auguri di Natale, a cura dell’Associazione PFM. A questo link per prenotare;

, a seguire pranzo per gli auguri di Natale, a cura dell’Associazione PFM. A questo link per prenotare; dalle 09.00 alle 12.00, a Ganzirri: tour didattici e naturalisti , visita al presepe artistico ;

e , ; dalle 10.30, a Cristo Re: seconda edizione de “Il Natale illumina Roccaguelfonia“, visite guidate , concerti e degustazione , a cura dell’ Associazione Roccaguelfonia Cristo Re ;

, , a cura dell’ ; tutto il giorno, a Mili San Pietro: “Il presepe miloto“, fede e tradizione nel borgo di Mili San Pietro.

