Dai “come fare”, ai “perché”, agli addii: le parole più cercate su Google nel 2022

Da come fare un tampone rapido alla ricetta per le pesche sciroppate, dall’Ucraina a Dybala: Google Trends rende note le parole più cercate nel 2022, ma anche i “perché” e i “come fare a no”. Vediamo gli elenchi completi tra covid-19, geopolitica, sport, cucina e tanto altro.

Ogni anno Google tira le somme e fornisce i dati sulle tendenze del 2022 in base alle ricerche fatte dagli utenti nel corso dei dodici mesi. A farla da padrone, quest’anno, la situazione politica mondiale, con la guerra in Ucraina, ma anche – ancora – il covid-19 e, naturalmente, il calcio. Dopo tutto è stato anche l’anno dei Mondiali.

Le TOP 10 delle parole più cercate su Google nel 2022

Pubblichiamo di seguito gli elenchi delle ricerche su: le singole parole, i personaggi, gli addii, come fare, perché, cosa significa, vicino a me, cosa vedere a, serie tv, film, cantanti, attori.

Parole dell’anno

Partiamo dal più immediato, le singole parole più cercate dell’anno sono abbastanza ovvie, sono gli argomenti che hanno segnato un po’ questo 2022, dalle elezioni che hanno coinvolto tutta Italia, le singole regioni e alcuni comuni (come Messina), la guerra in Ucraina, la morte della Regina Elisabetta e di Piero Angela. E poi, naturalmente, lo sport e lo spettacolo.

Ucraina Regina Elisabetta Russia Ucraina Australian Open Elezioni 2022 Putin Piero Angela Drusilla Italia Macedonia Blanco

Personaggi

Tra i personaggi più “ricercati” spiccano Putin, per l’ovvia ragione del conflitto in Ucraina, e Drusilla (Foer) prima e dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022 accanto ad Amadeus.

Putin Drusilla Blanco Sinner Vlahovic Djokovic Berrettini Dybala Marco Bellavia Ornella Muti

Addii

Per quel che riguarda, invece, le persone famose decedute nel corso del 2022, gli italiani hanno cercato notizie soprattutto sulla Regina Elisabetta e Piero Angela. Ma non solo.

Regina Elisabetta Piero Angela Mino Raiola David Sassoli Monica Vitti Manuel Vallicella Catherine Spaak Anne Heche Olivia Newton John Ray Liotta

Perché…?

Passiamo ora ai “perché”. Lo sappiamo, lo facciamo tutti: Google è una fonte molto utilizzata per cercare di capire cosa succede in Italia e nel resto del mondo. Si cercano risposte a questioni complesse, come il conflitto in Ucraina, le dimissioni del Governo Draghi; ma anche a domande che riguardano il mondo del gossip.

La Russia vuole invadere l’Ucraina Pioli is on fire Aumenta la benzina Draghi si è dimesso Il diesel costa più della benzina Totti e Ilary si separano Mezza dose moderna Elettra e Ginevra hanno litigato Lilli Gruber non è a otto e mezzo Dybala lascia la Juve

La numero due, per i non appassionati di calcio (come chi scrive, che è quindi andato a cercare una spiegazione), riguarda il coro dedicato all’allenatore del Milan.

Come fare…?

Il 2022 è stato l’anno del tampone fai da te, ma anche, a quanto pare, dei sondaggi su Whatsapp e delle pesche sciroppate. Tra i “Come fare…?” chiesti a Google nel 2022 c’è però anche il passaporto, sintomo – forse – che gli italiani hanno ripreso a viaggiare e, naturalmente, questioni “burocratiche” come le domande per l’assegno unico o per il bonus da 200 euro.

Il tampone rapido I sondaggi su WhatsApp Tampone a casa Il passaporto Domanda assegno unico Domanda bonus 200 euro Tampone molecolare ISEE 2022 Aggiornamento iOS 16 Le pesche sciroppate

Cosa significa…?

A farla da padrone tra i “cosa significa” di Google nel 2022 sempre il conflitto in Ucraina, ma anche alcune novità provenienti dal social, come il “parlare in corsivo” che tanto ha fatto indignare giovani e meno giovani.

La Z sui carri armati russi Orranza Parlare in corsivo Una tantum No fly zone Baiulo Green pass rafforzato Paraclito Droppare Instagram NATO

Cosa vedere a…?

Bologna e Barcellona in testa tra le località più ricercate per una vacanza o una gita fuori porta. Diverse le mete internazionali, ma al terzo posto c’è anche Catania.

Bologna Barcellona Catania Parigi Mantova Parma Lisbona Malta Monaco di Baviera Ravenna

Vicino a me

Tra le parole più cercate su Google nel 2022, per la categoria “Vicino a me”: benzinai, trattorie, ma anche palestre e case in vendita. Punti “negativi”, tante le ricerche anche per terremoti, incidenti e incendi.

Terremoto oggi Trattoria Benzinaio Incidente Agriturismo Palestra Case in vendita Farmacie di turno Auto usate Incendio oggi

Serie Tv

Passiamo adesso alla cultura pop e partiamo dalle serie tv: da Stranger Things a La sposa, passando per Lol 2 e House of Dragons, ecco le più cercate su Google nel 2022:

Stranger Things Dahmer Manifest Lol 2 The Watcher Viola come il mare L’amica geniale House of the Dragon Sopravvissuti La Sposa

Film

Dopo le serie, è il momento dei film. Tra le pellicole più cercate nel 2022 su Google diversi titoli Marvel, come Doctor Strange e Thor love and thunder; ma anche il chiacchieratissimo e originale Don’t look up.

Doctor Strange Thor love and thunder Don’t look up Uncharted The Batman Assassinio sul nilo Top Gun Black Adam Morbius Jurassic World

Attori

Si posizionano nella classifica degli attori più cercati Will Smith, Gianluca Gori, Chris Rock, Vanessa Incontrada, ma anche Evan Peters, noto agli amanti di American Horror Story (serie tv ormai cult di Ryan Murphy), grazie alla sua interpretazione in Dahmer (sempre di Ryan Murphy).

Will Smith Gianluca Gori Vanessa Incontrada Luca Marinelli Maria Chiara Giannetta Chris Rock Lorena Cesarini Michael J Fox Evan Peters Giovanna Ralli

Cantanti

Infine, i cantanti. In Italia tra i più cercati i volti nuovi della musica italiana come Blanco e Mahmood si trovano fianco a fianco con la “vecchia guardia”, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri, passando per Iva Zanicchi.

Blanco Mahmood Gianni Morandi Iva Zanicchi Ana Mena Irama Massimo Ranieri La Rappresentante di Lista Gianluca Grignani Achille Lauro

Per spiegazioni più dettagliate è possibile consultare le parole più cercate dagli italiani su Google nel 2022 a questo link.

(La foto della Regina Elisabetta è di Julian Calder)

(20)