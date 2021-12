Covid, vaccini e meteo: le ricerche Google più frequenti in Italia e in Sicilia nel 2021

C’è l’inaspettato Europeo di calcio vinto dalla Nazionale italiana la scorsa estate, ci sono le immancabili previsioni del tempo e poi, naturalmente, l’inevitabile pandemia di coronavirus, i vaccini anti-Covid e il Green Pass. Le ricerche Google in Sicilia nel 2021 sono in tendenza con quelle delle altri parti d’Italia, ma cosa spicca in particolare sull’Isola? E quali sono i termini più ricercati a Messina e in provincia?

Un anno di ricerche Google: le tendenze in Italia nel 2021

Come ogni anno il colosso di Mountain View ha pubblicato, per ogni Paese, il report completo delle ricerche browser effettuate con maggiore frequenza nel corso del 2021. In Italia a dominare il web è lo sport, soprattutto il calcio, alla luce della vittoria del campionato europeo di calcio. Tra le prime cinque parole dell’anno si trovano infatti “Serie A”, “Europei” e “Champions League”, a testimonianza dell’intramontabile passione degli italiani per il pallone.

Il calciatore danese Christian Eriksen, il tennista italiano Matteo Berrettini e il presidente del Consiglio Mario Draghi sono invece i personaggi più cercati, seguiti dal portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma, la rock band Måneskin, il tennista Jannik Sinner, l’ex premier Giuseppe Conte, la nuotatrice Federica Pellegrini, la cantante Orietta Berti e il velocista medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs.

Alla categoria “Come fare“ in evidenza ci sono “Lo Spid”, “Il Green Pass”, “Uno screenshot su PC”, “Domande ATA” e il cubo di Rubik. Per “Come fare in cucina” non si schioda dal primo posto “La pizza in casa”, seguita dal “pesto in casa” e da “besciamella”, segno che il fenomeno dell’homemade in tavola esploso durante il lockdown è ancora presente nella vita degli italiani.

Quali sono le città che ispirano la curiosità dei turisti che si domandano “Cosa vedere a…”? Al primo posto regna la capitale Roma, poi Torino, Milano, Firenze e Bologna. Ottava Catania, prima città del Sud per ricerche Google, sopra a Napoli.

Ricerche Google in Sicilia nel 2021: dal Covid alla scomparsa di Denise Pipitone

In Sicilia, gli argomenti in crescita per quest’anno sono stati la prenotazione del vaccino, gli aggiornamenti Covid, il festival di Sanremo, la scomparsa di Denise Pipitone, il meteo, ma soprattutto il calcio, con la piattaforma di streaming DAZN.

Su Google News, le notizie più richieste sono quelle sul vaccino Pfizer, Astrazeneca, i tamponi rinofaringei, il reddito di cittadinanza, gli orologi portatili e le autostrade.

Per quanto riguarda YouTube, fioccano ovviamente le ricerche musicali, con i cantanti Sangiovanni, Aka7even e il talent Amici ai primi posti. In tendenza anche la serie Netflix coreana “Squid Game”.

Le ricerche Google correlate a Messina nel 2021

Cosa succede, invece, se si cerca Messina? Su Google primeggiano “FC Messina” e “Svincolo Papardo”, insieme ad “Asp Messina”, “Messina zona rossa” e “che tempo fa oggi a Messina”.

Tra le ricerche correlate alla nostra città su YouTube figurano tra i primi risultati il tema “Mafia” e la birra, due parole, una collegata al boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro, l’altra alla bevanda alcolica che porta il nome della città dello Stretto.

