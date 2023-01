Messina, stasera il concerto di Alberto Urso a piazza Duomo: «Questa città è un sogno» – VIDEO

Vuole portare Messina nel mondo è un po’ del mondo a Messina, il cantante messinese Alberto Urso è pronto per la sua seconda esibizione nella città dello Stretto da quando, nel 2019, ha vinto il talent Amici, poi Sanremo, due album e diversi singoli. Dopo il concerto di Capodanno al Teatro Vittorio Emanuele; è pronto a calcare il palco di piazza Duomo.

L’appuntamento è per stasera, 4 gennaio 2023, alle ore 21.00 ai piedi della Cattedrale. Nell’attesa, l’incontro con il sindaco Federico Basile, che lo presenta un po’ come un futuro ambasciatore di Messina nel mondo. «Alberto Urso – afferma il Primo Cittadino – chiude il ciclo dei concerti di Natale. È una bella chiusura, ci siamo fatti una chiacchierata per capire come il suo essere messinese possa poi servire non solo a lui, che si porta un bagaglio di cultura e tradizioni, ma anche alla città. È un messinese che come tanti messinesi è andato fuori per fare carriera, ma potrebbe diventare un Ambasciatore della musica per la nostra città. Sono che la gente lo accoglierà con tanto calore e affetto qui a Messina».

Classe ’97, Alberto Urso appare visibilmente emozionato all’idea di esibirsi nella sua città, Messina. Già a Capodanno ha partecipato al Concerto del Teatro Vittorio Emanuele, e adesso è pronto per la piazza. Vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso è cantante, tenore, polistrumentista, compositore e musicista. Ha partecipato a Sanremo nel 2020, ha all’attivo due album e diversi singoli. Oggi vive a Toronto ed è entrato a far parte nel 2022 dei “The Tenors”, gruppo internazionale che esegue musica pop operistica ed è formato, oltre che dal tenore messinese, da Victor Micallef, Clifton Murray e Mark Masri.

Di tutto questo, dei suoi progetti in corso e futuri e della scaletta del concerto di questa sera a piazza Duomo ce ne parla in una breve intervista.

