Lavoro. Primark assume (anche) in Sicilia: tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro: il negozio Primark del Centro Sicilia di Catania cerca personale da assumere. Le posizioni aperte sono tre, full time e part time, a tempo determinato e indeterminato. Si cercano un addetto alle vendite, un department manager e uno store manager Sud Italia. Quali sono i requisiti e come candidarsi.

Aperto a inizio dicembre 2021 al Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, lo store siciliano di Primark, catena d’abbigliamento irlandese, ma famosa in tutto il mondo, assume nuovi dipendenti. Vediamo nel prossimo paragrafo quali sono le posizioni aperte, una per una, i requisiti e come candidarsi.

Lavoro da Primark al Centro Sicilia di Catania: come candidarsi

Addetto/alle vendite

La prima posizione aperta è quella di Addetto/a alle vendite, con contratto part time da 20 ore a tempo determinato.

I requisiti sono:

Attitudine al servizio clienti

Atteggiamento positivo

Flessibilità e determinazione

Capacità di apprendimento

Predisposizione a lavorare in team

Passione per la moda e le tendenze

È richiesta disponibilità flessibile tutti i giorni della settimana e, preferibilmente, l’esperienza nel campo del commercio al dettaglio.

Quali sono i compiti dell’addetto alle vendite?

Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del tuo reparto

Accogliere il cliente con il sorriso, aiutandolo e indirizzandolo in caso di bisogno

Eseguire operazioni di cassa

Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Collaborare con tutti i colleghi, dimostrando orientamento all’apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Qui il link per candidarsi.

Department Manager

La seconda posizione aperta da Primark è quella di Department Manager, con contratto full time, dipendente a tempo indeterminato.

I requisiti sono:

Determinazione a crescere per diventare lo Store Manager dei futuri punti vendita in apertura

Dinamicità e proattività

Esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO

Esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team

Disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti.

I compiti del Department Manager:

Guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone

Gestione commerciale del proprio reparto: analisi dei principali KPI e attività di riordino di grandi volumi di merce

Garantire ottimi standard di vendita per un’eccellente customer experience.

Qui il link per candidarsi.

Store Manager Sud Italia

La terza posizione aperta da Primark in Sicilia è quella di Store Manager Sud Italia, con contratto full time, dipendente a tempo indeterminato.

I requisiti sono:

Dinamicità e proattività

Esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO

Esperienza nella gestione diretta di team manageriale

Disponibilità all’inserimento su punti vendita del Sud Italia.

I compiti dello Store Manager Sud Italia sono:

Guidare, formare e sviluppare il proprio team manageriale: al raggiungimento degli obiettivi ed allo sviluppo dei talenti interni

Gestire commercialmente il punto vendita: monitorare le opportunità commerciali e le analisi delle performance

Gestire lo stock: predisporre il budget degli ordini e gestire il team manageriale che si occupa di effettuare gli ordini di grandi volumi di merce

Garantire ottimi standard espositivi del prodotto e di servizio per un’eccellente customer experience

Gestire il conto economico: stimare i forecast di vendita e il piano di assunzioni durante l’anno, insieme al P&C (HR) Manager, in base alle esigenze commerciali.

Qui il link per candidarsi.

