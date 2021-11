Primark apre a Catania il 1° dicembre: nuove opportunità di lavoro al Centro Sicilia

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: il 1° dicembre 2021 Primark aprirà il suo primo store sull’Isola al Centro Sicilia di Misterbianco (Catania). In totale, l’apertura del nuovo negozio crea in regione 150 nuovi posti di lavoro. Vediamo quali sono i profili richiesti e come candidarsi.

Era stato anticipato già qualche mese fa: Primark sta aprendo nuovi punti vendita in tutta Italia e tra le nuove sedi ha pensato anche alla Sicilia. Adesso, però, c’è una data: il 1° dicembre 2021. Per allora, il Centro Sicilia di Catania avrà tra i suoi negozi anche quello della famosa azienda irlandese specializzata nella moda a basso costo.

«Siamo entusiasti – ha commentato Luca Ciuffreda, Head of Sales di Primark Italia – di inaugurare il nostro primo punto vendita in Sicilia il prossimo 1° dicembre, proprio come lo siamo del fatto di essere arrivati a poter contare, con quest’ultima apertura italiana, su 400 negozi in tutto il mondo. Questo sarà quindi per noi un grande giorno di festa da ricordare! L’attenzione per i nostri dipendenti è da sempre al centro del business di Primark e siamo pertanto entusiasti di dare il benvenuto ai nuovi colleghi che inizieranno presto a lavorare presso il negozio di Misterbianco. Primark è infatti per tutti e non vediamo l’ora di offrire le ultime tendenze moda a prezzi ancora più convenienti ai nostri clienti della città di Catania e di tutta la Sicilia grazie a questa prossima apertura».

Primark apre al Centro Sicilia di Catania: le opportunità di lavoro

Il 1° dicembre Primark apre il suo primo store sull’Isola al Centro Sicilia di Misterbianco (Catania). Le candidature per lavorare da Primark sono ancora aperte.

Ecco le posizioni disponibili:

