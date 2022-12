Tutto Eventi Natale 2022: cosa c’è da fare a Messina durante le feste

Finalmente ci siamo, arriva uno dei momenti più attesi dell’anno: il Natale, che non porta con sé solo cene, regali e bevute, ma gli affetti, amici e parenti, che da Messina hanno deciso di spostarsi e muoversi verso altre città, che non sempre sono meglio, ma almeno “c’è il lavoro”. Così per dimostrare ai fuori sede cosmopoliti che anche qui ci diamo da fare arriva “Tutto Eventi” Speciale Natale 2022, la guida al tempo libero che vi consiglia cosa fare a Messina durante le vacanze; da venerdì 23 a lunedì 26 dicembre.

Tra gli eventi di Natale a Messina, vi consigliamo di seguire la prima edizione del BUM Festival, che toccherà cinque tra piazze e locali della città con mostre, performance e serate ballerine, e la seconda edizione de La Pancia della Grotta, collettiva organizzata dal ConnettivoMe, con la partecipazione di R-Esistenza. Poi c’è il tradizionale Karapunk al Retronouveau, le escursioni in bicicletta per i più ligi alla linea anche durante le feste e auguri di Buon Natale da fare sull’isola pedonale di Piazza Cairoli.

Tutto Eventi Speciale Natale 2022

E poi ancora, i concerti al Duomo (il 29 dicembre arrivano i Negramaro), il cinema (che a Natale è immancabile) e il teatro per i più piccoli. Qui tutti gli eventi per il Natale 2022 a Messina:

Concerti

venerdì 23, dalle 18.00 alle 21.40, a bordo della Nave Elio , per la rassegna Onde Sonore: I Beans in concerto in “Un mare di ricordi”;

, per la rassegna Onde Sonore: in “Un mare di ricordi”; venerdì 23, alle 21, al Teatro Vittorio Emanuele : Orchestra Siciliana di Clarinetti , con Giovanni Punzi . Dirige Marcello Caputo . Produzione Orchestra Siciliana di Clarinetti. Ingresso gratuito;

: , con . Dirige . Produzione Orchestra Siciliana di Clarinetti. Ingresso gratuito; venerdì 23, alle 21, a Piazza Duomo : “Festival Viene Natale” con Babil On Suite , Daria Biancardi , Kaballà , Picciotto feat. Bruna & Gheesa e Mario Incudine ;

: “Festival Viene Natale” con , , , e ; domenica 25, alle 21, a Piazza Duomo : Nate Martin & Sign Gospel Soul , R&B Chicago;

: , domenica 25, alle 22.30, al Retronouveau : The Whistling Heads in concerto . Ingresso 5 euro;

lunedì 26, alle 18, al Palacultura , per la rassegna Accademia Filarmonica Messina : “American Christmas Gospel”, con Eric Waddel & T he Abudant Life Gospel Singers ;

, per la rassegna : “American Christmas Gospel”, con & T ; lunedì 26, alle 18, alla Chiesa di Santa Caterina , per l’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : “Notti Disiata”, in collaborazione con il Museo di Musica Popolare dei Peloritani . Ingresso gratuito;

, per l’ : “Notti Disiata”, in collaborazione con il . Ingresso gratuito; lunedì 26, alle 20.30, al Retronouveau: Jumpin’Up in concerto, swing, jive e rock’n’roll anni 40/50. Ingresso 10 euro.

Laboratori e Incontri

venerdì 23, alle 15.30, al Teatro Danzarte : laboratorio teatrale a cura di Roberto Bonaventura ;

: a cura di ; venerdì 23, dalle 16, al Teatro dei 3 Mestieri : “Giocare con l’arte” laboratorio;

: “Giocare con l’arte” laboratorio; venerdì 23, alle 19, da Opuntia Off – Piccola Officina delle Arti: “Aperitivo con Santa Ironia”, incontro con Amalia Caratozzolo, autrice di “Pene d’amore. Manuale illustrato di sopravvivenza agli ex” (Baldini e Castoldi, 2020) e Vittoria Cigala architetto e creatrice della linea Coolletti. Ingresso gratuito;

Mercatini

venerdì 23, dalle 11, alla libreria Colapesce : “viva vinile xmas edition”, mercatino del vinile . Alle 21.00, per BUM Festival , ascolto in vinile a cura di Best Price ;

: “viva vinile xmas edition”, . Alle 21.00, per , ascolto in vinile a cura di ; fino al 26 dicembre, a Piazza Cairoli: Mercatini di Natale.

Teatro

venerdì 23, alle 17, all’Accademia di Belle Arti in via Macello Vecchio 1: “La favola di Natale di Giovannino Guareschi” scritto e diretto da Vincenzo Tripodo , con gli attori dell’ ActorGym ;

, con gli attori dell’ ; venerdì 23, alle 17 e alle 19, al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro : “I racconti di Babbo Natale” tratto dal libro “Il paese di Babbo Natale”, con la band “ I fantastici racconti musicati “. A questo link per prenotare;

: “I racconti di Babbo Natale” tratto dal libro “Il paese di Babbo Natale”, con la band “ “. A questo link per prenotare; lunedì 26, alle 18, ai Magazzini del Sale: “Il Cavallo Magico”, drammaturgia di Nunzia Lo Presti, regia di Michelangelo Maria Zanghì, con Antonino Anelli, Manuela Boncaldo, Michelangelo Maria Zanghì. Scene e costumi Cleopatra Cortese. Compagnia San Lorenzo. Necessaria la prenotazione al 339 5035152.

Cinema

fino a martedì 27, alle 16.30 e alle 18.30, (sabato 24 dicembre spettacolo alle 16.30) al Cinema Lux , per il Cineforum Don Orione : “Ernest e Celestine: l’avventura delle 7 note” di J.C. Roger e J. Cheng , con le voci di Claudio Bisio e Alba Rohrwacher ;

, per il : “Ernest e Celestine: l’avventura delle 7 note” di e , con le voci di e ; fino a martedì 27, alle 20.30, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione: “Masquerade – Ladri d’amore” di Nicolas Bedos.

Feste e Serate danzanti

venerdì 23, dalle 15.30, con partenza da via I Settembre : Parata di Natale ;

: ; venerdì 23, dalle 18.30, a Giampilieri : “ Natale a Giampilieri “;

: “ “; venerdì 23, alle 21, al Retronouveau : Mind the Gap, special guest Metodi Hristov (Set About);

: Mind the Gap, special guest (Set About); venerdì 23, alle 21.30, ai Magazzini del Sale : Milonga, a cura di Bailongo Loco . A questo link per maggiori informazioni;

: Milonga, a cura di . A questo link per maggiori informazioni; sabato 24, alle 23.55, al Retronouveau : “Karapunk”. Ingresso gratuito. A questo link per iscriversi al karaoke;

: “Karapunk”. Ingresso gratuito. A questo link per iscriversi al karaoke; lunedì 26, alle 20, al Cortile Segreto per BUM Festival : “Festa Nera“, live painting di MaCa , live sound a cura di Zag , dj set a cura di Morgan Maugeri ;

per : “Festa Nera“, live painting di , live sound a cura di , dj set a cura di ; fino al 6 gennaio, a Piazza Cairoli : Tutte le strade portano al Natale;

: Tutte le strade portano al Natale; fino all’8 gennaio, a Villa Dante: Villaggio di Babbo Natale.

Mostre

venerdì 23, alle 17, alla FORO G gallery : finissage di “Segnalibro d’Artista” a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera ;

: finissage di “Segnalibro d’Artista” a cura di e ; venerdì 23, alle 17, alla galleria Spazioquattro : finissage di “L’Arte Sostiene”, collettiva a sostegno dell’ associazione onlus NinniLab ;

: finissage di “L’Arte Sostiene”, a sostegno dell’ ; venerdì 23, alle 18, all’ EXANTE Galleria per BUM Festival : “Nostalgia”, di Salvatore Pione ;

per : “Nostalgia”, di ; lunedì 26, dalle 16, a Grotte : “La Pancia di Grotte”, collettiva a cura del ConnettivoMe , con la partecipazione di R-Esistenza Poetica . La mostra sarà visitabile fino al 29 dicembre;

: “La Pancia di Grotte”, a cura del , con la partecipazione di . La mostra sarà visitabile fino al 29 dicembre; lunedì 26, alle 18, alla galleria Spazioquattro per BUM Festival : “Flusso” a cura di Mirko Santamaria e Valentina Giocondo ;

per : “Flusso” a cura di e ; prosegue fino al 6 gennaio, ai Chiostri dell’Arcivescovado : “Mostra d’arte presepiale” a cura dell’ Associazione Italiana Amici del Presepio ;

: “Mostra d’arte presepiale” a cura dell’ ; prosegue fino al 31 gennaio 2023, al Palacultura: “Il Cinema Illustrato“, mostra di manifesti e locandine, a cura della Cineteca dello Stretto e Cineforum Don Orione, promossa dal Comune di Messina.

Escursioni e Natura

venerdì 23, dalle 10.30 alle 13, a Cumia : passeggiata per bambini con Babbo Natale tra i sentieri dei Mulini;

: passeggiata per bambini con Babbo Natale tra i sentieri dei Mulini; lunedì 26, alle 08.30, con ritrovo alla fontana di Paradiso : escursione a Forte Campone , a cura di MTB Sicily ;

: , a cura di ; lunedì 26, dalle 10 alle 12, a Ganzirri: visita guidata gratuita al Presepe sul Lago, realizzato dai volontari della Parrocchia S. Nicola. A questo link per prenotare.

