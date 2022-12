Un musical, un concerto e un drag queen show: il programma di Onde Sonore per il Natale 2022 

Arte, musica e divertimento per grandi e piccini: anche per il Natale 2022 torna “Onde sonore”, la serie di eventi di beneficenza organizzata da Caronte&Tourist. Il ricavato dei biglietti dei concerti sarà infatti raddoppiato e devoluto alla Onlus messinese a Terra di Gesù.

La kermesse, giunta alla sua ottava edizione, è pronta a prendere il via dal 18 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, con uno slogan che ha un doppio significato. Il claim è infatti “back for good”, ovvero “tornati per restare”, oppure “tornati per fare cose buone”. Una dichiarazione di intenti che si lega all’intento benefico dell’iniziativa. A presentare gli eventi in conferenza stampa sono stati il capo dell’Area Comunicazione, Tiziano Minuti, il direttore artistico di Onde Sonore, Max Garrubba, l’amministratore delegato, Pietro Franza, la diversity & disability manager, Piera Calderone, e il presidente del CdA, Lorenzo Matacena.

A presentare il programma è stato il direttore artistico Max Garrubba: «Per tanti anni abbiamo dato spazio a realtà locali, gruppi più o meno famosi. Quets’anno, dopo due anni di pandemia ci è sembrato giusto ripartire con una frase “back for good”, tornati per restare. Quest’anno gli artisti proposto sono di vario genere, oltre alla musica si dà spazio al teatro e al cabaret».

Una piccola curiosità: a bordo delle navi di Caronte&Tourist ci saranno alberi sostenibili realizzati dall’indirizzo di architettura dell’istituto Basile di Messina. Agli eventi ci sarà un Posto Occupato, legato alla campagna contro la violenza sulle donne, “sponsor etico”, ha precisato Tiziano Minuti.

Il programma di Onde sonore 2022 “Back for Good”

Il programma prevede tre spettacoli e due feste per bambini. In scena i Beans, gruppo noto specialmente negli anni ‘80, l’accademia di musical diretta da Paride Acacia, che presenterà brani da diversi musical di successo; le Portinaie, gruppo di drag Queen che regalerà al pubblico uno spettacolo interattivo, coinvolgendolo in prima persona.

Di seguito, il programma nel dettaglio:

L’importo del ricavato dei biglietti acquistati per i concerti sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e devoluto alla Terra di Gesù Onlus.

