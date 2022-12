Tao Christmas Festival, dal 16 dicembre gli eventi di Natale a Taormina: tutto il programma

Una retrospettiva dedicata a Pier Paolo Pasolini, concerti sinfonici, di musica jazz, swing e concerti di Natale e Capodanno, ma anche teatro, cinema e mostre: a Taormina sta per cominciare il Natale 2022 con tutta una serie di eventi targati Tao Christmas Fest. A firmare la kermesse, il direttore artistico Beatrice Venezi. Vediamo il programma completo dal 16 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Il taglio del nastro è previsto per venerdì 16 dicembre, alle ore 16.00, nel Palazzo dei Congressi di Taormina. Saranno presenti l’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, il commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, Bernando Campo, il sovrintendente della stessa, Ester Bonafede, e il direttore artistico, Beatrice Venezi.

A commentare l’iniziativa è l’esponente della Giunta Schifani: «Si tratta – afferma – di un appuntamento importante per la Sicilia. Un’iniziativa che intende affermare, ancora una volta, quanto la musica, le arti e la cultura in tutte le loro espressioni siano sinonimo di crescita sociale e di aggregazione. Il nostro obiettivo è promuovere l’identità turistica della Sicilia e rilanciare il territorio attraverso un’ampia offerta di spettacoli di qualità che fungano da attrattori per la destagionalizzazione del turismo».

La rassegna “Tao Christmas Fest 2022 è promossa dall’assessorato al Turismo, allo sport e allo spettacolo della Regione Siciliana, è organizzata dalla Fondazione Taormina Arte, e rientra nel più ampio “Taormina Winter Festival”.

TAO CHRISTMAS FEST 2022 (Taormina Winter Festival)

Gli eventi dedicati a Pier Paolo Pasolini

Dal 16 al 18 dicembre gli eventi di “PASOLINIANA #pasolini100” al Palazzo dei Congressi di Taormina.

dal 16 dicembre al 6 gennaio , 10.30/16.30 – Pasolini/Pound. Scatti da un’intervista, mostra fotografìca a cura di Francesca Barbi Marinetti;

, ore 16.00 – primo piano Inaugurazione della mostra 16 dicembre, ore 17.00, sala B – “Lo scandalo Pasolini” Incontro con Marcello Veneziani letture testi di Luca Violini;

16 dicembre, ore 18.30, sala B – Proiezione “Il fiore delle mille e una notte” (Ita, Fra 1974, 125’) regia di Pier Paolo Pasolini;

16 dicembre, ore 21.00, sala A – Concerto Morgan Piano recital;

17 dicembre , ore14.30, sala B – Proiezione “Edipo Re” (Ita, Ma, 1967, 104’) regia di Pier Paolo Pasolini, restaurato in 4K nel 2021 da Cineteca di Bologna in collaborazione con Compass Film e Istituto Luce-Cinecittà;

17 dicembre, ore 21.00 sala A – Pasolini/Pound. “Odi et amo” di Leonardo Petrillo con Mariagrazia Plos e Jacopo Venturiero, regia di Leonardo Petrillo;

18 dicembre , ore 14.00 sala B – Proiezione “Il Vangelo secondo Matteo” (Ita, Fra 1964, 137’) regia di Pier Paolo Pasolini restaurato da Mediaset Cinema Forever, Medusa Film, Scuola Nazionale di Cinema – Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Compass Film;

18 dicembre, ore 18.30 sala B – Proiezione “Accattone” (Ita, 1961, 116’) regia di Pier Paolo Pasolini restaurato da Cineteca di Bologna e The Film Foundation in collaborazione con Compass Film;

18 dicembre, ore 21.00 sala A – 2Invertiti. Dall’era del boom economico a quella della cretinocrazia: un viaggio nel tempo e nei tempi” testi di Gery Palazzotto, musiche originali di Fabio Lannino Silvia Francese voce narrante Laura Sfilio voce Tommaso Bruno Lannino pianoforte Fabio Lannino chitarra, contrabbasso e percussioni, produzione Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Gli altri eventi del Natale a Taormina

dal 16 dicembre al 6 gennaio , dalle 10.00 alle 16.00 – alla Casa del Cinema e Teatro Antico, Mostra di scultura “Forme” di Giuseppe Cuccio;

dalle 17.00 alle 20.30 sul Corso Umberto – Pianoforti sul Corso; 1 gennaio, ore 19.00 al Palazzo dei Congressi sala A – “Concerto di Capodanno” dell’Orchestra a plettro Città di Taormina. Antonino Pellitteri direttore musiche di Verdi, Bellini, Lehár, Cimarosa, Morricone, Gardel, Battiato;

4, 5 e 6 gennaio dalle 15.30 alle 18.00 al Palazzo dei Congressi sala B – “Polvere di stelle” Laboratorio teatrale per bambini e ragazzi a cura di Anna Maria Raccuia.

Acireale

23 dicembre , ore 11.30 alla Basilica Cattedrale Maria SS.ma Annunziata – “Concerto sinfonico” della Nuova Orchestra Scarlatti, Ilya Grubert violino, Stefano Pagliani direttore L. van Beethoven – Ouverture da Coriolano M. Bruch – Concerto per violino n.1 op.26 L. van Beethoven – Sinfonia n.4

