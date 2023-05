Tutto Eventi: cose da fare a Messina per l’ultimo weekend di maggio

C’è davvero l’imbarazzo della scelta: questo weekend a Messina ci sono tantissime cose da fare, a raccontarvele c’è “Tutto Eventi“, la guida al tempo libero di Normanno. Tra concerti, giornate speciali, escursioni, serate al cinema e mostre c’è il debutto in prima nazionale, al Teatro dei Tre Mestieri, di “Via Crudex. Cantico della minaccia” scritto e diretto dal drammaturgo palermitano Rosario Palazzolo che torna a Messina per lavorare con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino, in un testo che si concentra sul concetto di autorappresentazione. La prima è in programma venerdì 26 maggio, alle 21.00. Produzione Teatro dei Tre Mestieri. Il secondo appuntamento imperdibile è la terza edizione del Messina Vinyl Fest, il mercatino del vinile, del vintage e dell’artigianato curato da Francesco Bonaccorso, che domenica 28 maggio, dalle 10.00, vi aspetta per dare inizio all’estate al Sunset di Mortelle. In programma anche concertini, talk e dj set.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi ancora la nuova edizione di “Zancle in fiore” a Piazza Unione Europea (in foto); la collettiva d’arte a La Gilda dei Narratori; nuovi appuntamenti de “Il Maggio dei Libri“; la serata al Palacultura in attesa dello Stretto Pride promossa da Nutrimenti Terrestri, Tuma Records e R-Esistenza Poetica; un grande classico tutto da cantare al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione, la presentazione di un nuovo progetto editoriale alla Feltrinelli e qualche anticipazione per i prossimi weekend. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nell’ultimo fine settimana di maggio che va da venerdì 26 a domenica 28 maggio 2023:

Concerti

venerdì 26 maggio, dalle 19.00, al Perditempo di Barcellona: aperitivo con dj-set in vinile a cura di Nessunconfine ; concerto di Joseph Martone feat. Marianna D’Ama ; aftershow dj-set in vinile a cura di Dj Groom ;

di Barcellona: aperitivo con dj-set in vinile a cura di ; concerto di feat. ; aftershow dj-set in vinile a cura di ; venerdì 26 maggio, alle 20.30, alla Pasticceria Di Pietro : “AperiMusic”, con Barbara Arcadi e Adolfo Crisafulli . Prenotazione obbligatoria a questo link;

: “AperiMusic”, con e . Prenotazione obbligatoria a questo link; domenica 28 maggio, alle 21.00, allo Sharaba di Barcellona: Thelegati in concerto.

Libri

venerdì 26 maggio, alle 17.30, alla Biblioteca Regionale Giacomo Longo per “ Il Maggio dei Libri “: presentazione di “Racconti del Peloro. Fiabe e cunti in riva allo Stretto” di Antonio Cattino , a cura di Margherita Campanella ;

per “ “: presentazione di “Racconti del Peloro. Fiabe e cunti in riva allo Stretto” di , a cura di ; venerdì 26 maggio, alle 18.00, all’ex Chiesa di Santa Maria Alemanna : presentazione di “Ti ho vista ieri” (Beat, 2023) di Patrizia Laquidara . Dialoga con l’autrice Letizia Lucca . A cura della libreria La Casa di Giulia ;

: presentazione di “Ti ho vista ieri” (Beat, 2023) di . Dialoga con l’autrice . A cura della libreria ; venerdì 26 maggio, alle 20.00, al Paradiso dei Lettori , in via del Fante n. 18, per “ Il Maggio dei Libri “: presentazione di “Il mistero di Anna” (Neri Pozza, 2022) di Simona Lo Iacono , a seguire apericena. A cura della Libreria Bonanzinga . Per prenotare contattare lo 090 718551;

, in via del Fante n. 18, per “ “: presentazione di “Il mistero di Anna” (Neri Pozza, 2022) di , a seguire apericena. A cura della . Per prenotare contattare lo 090 718551; sabato 27 maggio, alle 19.00, alla Feltrinelli: presentazione di “Sopravvissute. La violenza narrata dalle donne” (Castelvecchi, 2022) di Flaminia Saccà e Rosalba Belmonte. Dialogano con le autrici: Antonella Cammarota, Maria Andaloro, Carlo Ruzza. Introduce Milena Meo.

Incontri e Laboratori

venerdì 26 maggio, alle 17.30, alla Biblioteca Provinciale dei Cappuccini per “ Il Maggio dei Libri “: dialogo tra le scrittrici Marietta Salvo , Irene Spadaro e Giovanna Trimarchi . Moderano Mimma Stornanti e Giordana Restifo . Letture di Vera Faraone . A cura dell’ Associazione Intervolumina ;

per “ “: dialogo tra le scrittrici , e . Moderano e . Letture di . A cura dell’ ; venerdì 26 maggio, alle 18.00, alla Feltrinelli: presentazione di “Turchese”, rivista letteraria e fotografica a cura del Super Tramps Club , evento in collaborazione con La Lupa e Maneggiare con Cura ;

, evento in collaborazione con e ; venerdì 26 maggio, alle 18.30, presso Opuntia : “il mio libro illustrato”, laboratorio creativo a cura Giuseppe Lisciotto ;

: “il mio libro illustrato”, laboratorio creativo a cura ; venerdì 26 maggio, alle 18.30, all’ Avantgarde , in via Monsignor Grano 3, per “ Il Maggio dei Libri “: incontro su “La Pace” di Aristofane, a cura di Carlotta Crescenti e Paola Magauda ;

, in via Monsignor Grano 3, per “ “: incontro su “La Pace” di Aristofane, a cura di e ; venerdì 26 maggio, alle 19.00, all’ Officina del Sole : “Diritto d’autore e dintorni” con Giuseppe Magaudda ;

: “Diritto d’autore e dintorni” con ; sabato 27 maggio, alle 17.00, a Casa Peloro per “ Il Maggio dei Libri “: “Le storie di Nonno Peloro”, letture ad alta voce di alcuni brani dei libri “Il Mistero della laguna” e “Alla scoperta della città di Risa”. A questo link per prenotare;

per “ “: “Le storie di Nonno Peloro”, letture ad alta voce di alcuni brani dei libri “Il Mistero della laguna” e “Alla scoperta della città di Risa”. A questo link per prenotare; sabato 27 maggio, alle 17.30, alla Passeggiata a mare per “ Il Maggio dei Libri “: “Un mondo una promessa”, letture e canti a cura del gruppo Agesci Messina ;

per “ “: “Un mondo una promessa”, letture e canti a cura del gruppo ; domenica 28 maggio, alle 16.30, alla Foro G gallery : “WeTalk02”, incontro dedicato alla fotografia contemporanea e all’archivio. Per partecipare a questo link;

: “WeTalk02”, incontro dedicato alla fotografia contemporanea e all’archivio. Per partecipare a questo link; domenica 28 maggio, alle 19.00, alla libreria Colapesce per “Il Maggio dei Libri“: tavola rotonda sulla poesia con Iolanda Cuscunà e Dario Leto. Interviene Marietta Salvo.

Mostre

venerdì 26 maggio, alle 18.00, al Teatro Vittorio Emanuele per la rassegna “ L’Opera al Centro “: vernissage di “Forme Riflesse” di Enzo Spanò , a cura di Giuseppe La Motta . La mostra sarà visitabile fino al 6 giugno 2023;

per la rassegna “ “: vernissage di “Forme Riflesse” di , a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 6 giugno 2023; sabato 27 maggio, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Degrado in arte”, mostra fotografica di Rocco Luvarà . L’esposizione sarà visitabile fino al 4 giugno 2023;

: vernissage di “Degrado in arte”, mostra fotografica di . L’esposizione sarà visitabile fino al 4 giugno 2023; prosegue fino al 27 maggio, a La Gilda dei Narratori : “Arte e Letteratura”, collettiva con le opere di Marco Pavone , Sam Levi , Taimo e Giovanna Sanò ;

: “Arte e Letteratura”, collettiva con le opere di , , e ; prosegue fino al 29 maggio, alla galleria Spazio Macos : “Il Maggio delle Personali”, con “Mondi Paralleli” di Ornella Ogliari , “La vita in un sogno” di Elena Giambenedetti , “L’incanto del paesaggio” di Patrizia Valentini , a cura di Mamy Costa ;

: “Il Maggio delle Personali”, con “Mondi Paralleli” di , “La vita in un sogno” di , “L’incanto del paesaggio” di , a cura di ; prosegue fino al 30 maggio, a Piazza Unione Europea : “Zancle in fiore 2023”;

: “Zancle in fiore 2023”; prosegue fino al 7 giugno, alla Viscuso Art Gallery in via Ugo Bassi 88: “ArTensioni”, mostra di Cristiana Rinaldi.

Teatro e Danza

venerdì 26 e sabato 27 maggio, alle 21.00, e domenica 28, alle 18.30, al Teatro dei Tre Mestieri : debutto in prima nazionale di “Via Crudex. Cantico della Minaccia”, scritto e diretto da Rosario Palazzolo , con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino . Produzione Teatro dei Tre Mestieri ;

: debutto in prima nazionale di “Via Crudex. Cantico della Minaccia”, scritto e diretto da , con e . ; sabato 27 maggio, alle 21.00, e domenica 28, alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele: “La misteriosa Fiamma della Regina Loana” di Umberto Eco. Progetto di riduzione, adattamento per il teatro e regia di Giuseppe Dipasquale, con Ninni Bruschetta e Viola Graziosi. Produzione Teatro Stabile d’Abruzzo Ente Teatrale Regionale, in coproduzione con Taormina Arte Sicilia Fondazione e Teatrodei99.



Cinema

venerdì 26 maggio, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Cantando sotto la pioggia” diretto da Stanley Donen e Gene Kelly, con Gene Kelly.

Serate danzanti

sabato 27 maggio, dalle 19.00, al Perditempo di Barcellona: dj set a cura di Manlio & Ryko ;

di Barcellona: dj set a cura di ; domenica 28 maggio, dalle 19.00, al Piro Piro di Oliveri: dj set a cura de LoSmilzo.

Natura e Relax

sabato 27 e domenica 28 maggio, a Sant’Alessio Siculo : L’Abbraccio della Madre – Weekend di immersione in Natura, a cura di Forest Bathing Sicilia , in collaborazione con A’Naca . A questo link per partecipare;

: L’Abbraccio della Madre – Weekend di immersione in Natura, a cura di , in collaborazione con . A questo link per partecipare; sabato 27 maggio, alle 08.00, con ritrovo sul lungomare di Alì Terme : escursione a Monte Scuderi, a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane ;

: escursione a Monte Scuderi, a cura della ; sabato 27 maggio, alle 08.45, con ritrovo dei partecipanti a Favoscuro : “A S. Domenica Vittoria sui Nebrodi”, escursione con pranzo al rifugio a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: “A S. Domenica Vittoria sui Nebrodi”, escursione con pranzo al rifugio a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 28 maggio, alle 10.30, con ritrovo alla Stazione Centrale: “Siciliando, alla scoperta della Messina Liberty”, passeggiata urbana a cura di Siciliando. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

da venerdì 26 maggio a domenica 18 giugno: “ MEMAR 2023 – Messina Mese del Mare “, competizioni sportive, degustazioni, incontri. A questo link tutto il programma;

“, competizioni sportive, degustazioni, incontri. A questo link tutto il programma; sabato 27 e domenica 28 maggio: “ Bellezze storiche messinesi “, a questo link i luoghi aperti;

“, a questo link i luoghi aperti; sabato 27 maggio, alle 19.30, al Palacultura per lo Stretto Pride 2023 : “Sing Up For Your Rights”, performance musicali de La Stanza della Nonna feat. Karmagally , Il Cuppari . Intervento letterario a cura di R-Esistenza Poetica e Leonardo Mercadante . Evento organizzato da Nutrimenti Terrestri , in collaborazione con Tuma Records e R-Esistenza poetica . A questo link per i biglietti;

per lo : “Sing Up For Your Rights”, performance musicali de feat. , . Intervento letterario a cura di e . Evento organizzato da , in collaborazione con e . A questo link per i biglietti; domenica 28 maggio, dalle 10.00, al Sunset di Mortelle : “Messina Vinyl Fest 2023“, mercatino del vinile, vintage e artigianato, dj set. Evento a cura di Francesco Bonaccorso ;

: “Messina Vinyl Fest 2023“, mercatino del vinile, vintage e artigianato, dj set. Evento a cura di ; domenica 28 maggio, dalle 10.30, al Palacultura per il MessinaCon 2023 : “Stretto Games”, giornata dedicata al gioco in tutte le forme, con ospiti, cosplayer e musica. Evento organizzato da Stretto Crea e Role & Roll , con il patrocinio del Comune di Messina , in collaborazione con la fumetteria La Torre Nera e Semaluma Cosplay ;

per il : “Stretto Games”, giornata dedicata al gioco in tutte le forme, con ospiti, cosplayer e musica. Evento organizzato da e , con il patrocinio del , in collaborazione con la fumetteria e ; domenica 28 maggio, alle 19.30, presso lo Spazio Lilla in via Martinez 11: “Sto sognando”, in ricordo di Aldo Parisi. Tra gli ospiti: Dino Scuderi, Paride Acacia, Giacomo Farina.

Prossimi eventi a Messina

sabato 3 giugno, alle 23.00, all’ Area Ex Pirelli di Villafranca : OMD – Opening Summer Season;

: – Opening Summer Season; domenica 11 giugno, alle 10.00, con partenza dalla Prefettura: “Messina si racconta”, passeggiata urbana dedicata alla ricostruzione dei palazzi pubblici, a cura di Mariateresa Zagone. A questo link per prenotare.

(4)