Messina si tinge di mille colori con “Zancle in fiore”: al via l’infiorata a piazza Municipio – FOTO e VIDEO

Il sole illumina (finalmente) Messina, che si riempie di colori per la seconda edizione di “Zancle in fiore 2023”, l’infiorata di piazza Municipio che coinvolge otto scuole cittadine ed è dedicata ai miti, alla storia e ai simboli della Città dello Stretto. L’evento è iniziato oggi, 23 maggio e si concluderà domani, 24, con una serie di performance di canto e ballo e tante sorprese. Vediamo tutti i dettagli e le prime foto progetto, ancora in progress.

Ve l’avevamo anticipato qualche giorno fa. Dopo il successo della scorsa edizione, svoltasi a maggio 2022, a Messina torna l’infiorata di piazza Municipio che vede protagonisti sette istituti comprensivi e una scuola superiore della città. Il progetto, ideato dalla professoressa della scuola “La Pira Gentiluomo”, Pinella Bartuccelli, mira a stimolare la creatività degli studenti, promuovere l’amore per la bellezza e la conoscenza della storia e della cultura messinesi.

“Zancle in fiore” prevede una prima giornata, quella di oggi, 23 maggio, dedicata alla realizzazione dell‘infiorata di sale colorato. Ogni istituto si è rimboccato le maniche per realizzare un’opera ispirata e dedicata alla città di Messina. In più, vista la coincidenza con l’anniversario della Strage di Capaci, gli alberi di piazza Municipio sono stati “addobbati” con fiori realizzati in carta pesta e, accanto, le fotografie del giudice Giovanni Falcone e di tutte le persone che hanno perso la vita nell’attentato mafioso. Domani, 24 maggio, invece, è prevista una mattinata di performance cui parteciperanno, mettendoci del proprio, tutte le scuole aderenti all’iniziativa. Inoltre, in questa edizione 2023 “Zancle in Fiore” si avvale della collaborazione di “Cerca la chiocciola colorata”, progetto ideato dalla Dirigente Scolastica Domizia Arrigo e curato dalla psicologa, dott.ssa Maria Catena Silvestri, che consente un maggior supporto e una maggiore inclusione dei ragazzi con disabilità o fragilità.

Capofila della rete di scuole di Messina che hanno partecipato a “Zancle in fiore” 2023 è l’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo”diretto dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Luisa Lo Manto; le scuole aderenti: I.C.“Paino Gravitelli”,Dirigente Scolastica Prof.ssa Domizia Arrigo- I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” , D.S.Prof.ssa Concetta Quattrocchi -Liceo Statale “E.Basile” Prof.ssa Caterina Celesti- I.C. “San Francesco di Paola”, D.S.Prof.ssa Renata Greco – I. C. “Pascoli-Crispi”, D.S.Prof.ssa Giusy De Luca – I. C. “Paradiso” , D.S.Prof.ssa Eleonora Corrado- I.C. “Santa Margherita” D.S. Prof.ssa Fulvia Ferlito.

Zancle in fiore: infiorata delle scuole di Messina. Le foto

