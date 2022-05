Piazza Municipio si colora con “Zancle in fiore”: l’infiorata delle scuole di Messina – FOTO e VIDEO

Sale colorato e un tuffo tra i miti della città dello Stretto: piazza Municipio a Messina invasa dagli studenti di nove scuole messinesi che in queste ore stanno realizzando un’infiorata per educare alla bellezza e lanciare un messaggio di pace e di amore per il territorio. Un progetto ideato e coordinato dalla docente Pinella Bertuccelli, che ha visto un primo appuntamento stamattina e proseguirà nella giornata di domani.

Colapesce, la Trinacria, il Duomo, Scilla e Cariddi, un mare blu pieno di pesci colorati abiteranno piazza Unione Europea da oggi e per i prossimi dieci giorni. Di cosa si tratta? Del progetto “Zancle in fiore” ideato e coordinato dalla docente Pinella Bertuccelli, che vede coinvolta una rete di 9 scuole. Capofila è l’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” D.S. Professoressa Luisa Lo Manto; le scuole aderenti: I.C.“Paino Gravitelli”- I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” -Liceo Statale “La Farina-E.Basile”- I.C. “San Francesco di Paola” -I. C. “Pascoli-Crispi” -I. C. “Paradiso”e I.C. “E. Vittorini” – I.C. “G.Catalfamo”.

I soggetti sono stati scelti all’interno del patrimonio mitologico legato alla città di Messina, per far conoscere agli studenti la culturale messinese. Oggi, ci ha spiegato la professoressa d’arte del Vittorini, Marilù Federico, si è lavorato al posizionamento delle gigantografie realizzate per l’occasione, di 4×4 metri, coperte di sale, colorato a tempera durante i laboratori didattici. Domani, 18 maggio, si proseguirà con il lavoro e ci sarà l’esibizione canora degli studenti. Un’esibizione incentrata sul tema della pace e della collaborazione tra i popoli.

A spiegarci il progetto nel dettaglio è l’ideatrice e coordinatrice di “Zancle in fiore”, la prof. Pinella Bertuccelli:

Le illustrazioni realizzate dagli studenti, grandi e piccini, e dai docenti, hanno attirato subito l’attenzione dei crocieristi che oggi si trovavano in città.

Infiorata a piazza Municipio a Messina: le foto

