“Zancle in fiore”, torna l’infiorata delle scuole di Messina: l’evento a piazza Municipio

Gli studenti delle scuole di Messina a piazza Unione Europea (o Municipio) per la seconda edizione di “Zancle in fiore”, l’infiorata che tra il 23 e il 24 maggio 2023 colorerà e animerà la città dello Stretto.

Torna per la sua seconda edizione “Zancle in fiore”. Il progetto è ideato e coordinato dalla docente Pinella Bertuccelli, ed è finalizzato a stimolare la creatività degli studenti, promuovere l’amore per l’arte e la bellezza, nonché l’interesse verso la storia e il patrimonio artistico della città, creando al contempo momenti di socialità ed inclusione. L’infiorata in programma il 23 e 24 maggio nella piazza del Municipio di Messina ne rappresenta solo il momento conclusivo.

“Zancle in fiore” approda quest’anno alla sua seconda edizione; la prima risale al 2022. In quell’occasione, piazza Unione Europea si è popolata dei personaggi legati alla mitologia messinese. Nel dettaglio, l’infiorata è prevista per il 23 maggio, mentre il 24 sarà il momento delle performance, sempre a piazza Municipio.

Capofila del progetto è l’’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” D.S. con la professoressa Luisa Lo Manto. Le scuole di Messina che partecipano sono : l’I.C.“Paino Gravitelli”, I.C. “Manzoni Dina e Clarenza”, Liceo Statale “E.Basile”, I.C. “San Francesco di Paola”, I. C. “Pascoli-Crispi”, I. C. “Paradiso”, I.C. “Santa Margherita”.

