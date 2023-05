Messina Mese del Mare: qualche anticipazione su MEMAR 2023

Tre settimane di appuntamenti dedicati alla cosa più bella che abbiamo a Messina: il mare. Succede per MEMAR 2023, che sta per Messina Mese del Mare, che si svolge da venerdì 26 maggio al 18 giugno. Si comincia con il Campionato Italiano Slalom Assoluto, ospitato dal Windsurf Club Messina, e si prosegue tra: competizioni degustazioni gastronomiche, esperienze in acqua e incontri dedicati al “grande blu”.

Tra gli appuntamenti anche “Vele dello Stretto“, la grande regata che promuove lo sport della vela, le attività marinare e il turismo nautico. Nel 2022 erano presenti 129 vele tra barche e windsurf. Qui qualche anticipazione sugli eventi in programma per Messina Mese del Mare – MEMAR 2023.

MEMAR 2023 – Messina Mese del Mare

In attesa di scoprire il calendario completo del MEMAR 2023, che verrà presentato martedì 23 maggio al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, possiamo già darvi qualche anticipazione su Messina Mese del Mare, iniziativa promossa da Assonautica, Camera di Commercio e Comune.

Il 2 giugno verrà inaugurato, alla Passeggiata a mare, “Vele dello Stretto – MEMAR“: village dedicato ai circoli, alle premiazioni delle competizioni in programma e all’evento enogastronomico “E20 dello Stretto“. Spazio dedicato anche alla blue economy, con il convegno, alla Camera di Commercio di Messina, a cura di Nino Esposito, direttore generale del Centro Studi “Guglielmo Tagliarcarne”, previsto il 4 giugno.

Tra l’8 e l’11 giugno, arriva Maurizio Schepici che, a bordo del suo “Tommy One“, tenterà di migliorare il record di 51 minuti e 54 secondi per coprire la distanza tra Messina e Vulcano, andata e ritorno, raggiunto nel 2020. Il 10 giugno, invece, open day di “Stretto 360”, della Lega Navale e del Circolo del Tennis e della Vela. L’Assonautica di Messina e i circoli velici dello Stretto metteranno a disposizione le loro barche e gli istruttori, per permettere a chiunque di provare l’esperienza della navigazione a vela.

A questo link per iscriversi alla regata e alla gara di pesca.

