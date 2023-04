Tutto Eventi: cosa fare a Messina per il ponte del 25 aprile

Per il ponte del 25 aprile non poteva mancare lo speciale “Tutto Eventi” che seleziona le cose da fare a Messina durante questo weekend lungo. (Spoiler: non ci sono più le feste di una volta, magari in un Forte della città). Per questo fine settimana segnaliamo l’appuntamento con Dj Gruff e Alice Pasquini: lui è uno dei beatmaker più amati, lei è una delle più interessanti street artist in circolazione; insieme saliranno sul palco del Retronouveau, lunedì 24 aprile, per una performance tra arte visiva e sonora. Se invece avete voglia di un tradizionale 25 aprile in spiaggia: sotto il sole, con gli amici di sempre, con il ritmo giusto che vi fa ballare, al Piro Piro di Marinello (in foto) c’è “Liberi Tutti” con il concerto dei Nuntereggaepiù 2.0.

Tutto Eventi: il ponte del 25 aprile a Messina

E poi c’è il Raduno dei Cosplay a Villa Dante aspettando il MessinaCon 2023, una cena con l’autrice Costanza DiQuattro al Circolo della Borsa a cura della Libreria Bonazinga, l’ultimo spettacolo della stagione dedicata ai più piccoli ai Magazzini del Sale con Mariapia Rizzo e Stefano Cutrupi, la festa d’apertura dell’edizione 2023 de “Il maggio dei libri” alla Galleria Vittorio Emanuele e la prima edizione del Patti Street Food, spin off dell’evento gastronomico di Messina. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina per il ponte del 25 aprile:

Concerti

venerdì 21 aprile, alle 18.00, alla Sala Laudamo per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : “Le meraviglie del Barocco. La Violetta virtuosa di fine ‘700”, con Stefano Marcocchi alla viola e Basilio Timpanaro al clavicembalo. Musiche di Haendel, Graun, Benda, Bach;

per l’ : “Le meraviglie del Barocco. La Violetta virtuosa di fine ‘700”, con alla viola e al clavicembalo. Musiche di Haendel, Graun, Benda, Bach; venerdì 21 aprile, alle 22.00, al Perditempo: The Rivati live;

live; sabato 22 aprile, alle 18.00, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : “Rosa, la canatrice del Sud. Viaggio nella vita e nella musica di Rosa Balistreti”, con Debora Troia alla voce e Tobia Vaccaro alla chitarra;

per l’ : “Rosa, la canatrice del Sud. Viaggio nella vita e nella musica di Rosa Balistreti”, con alla voce e alla chitarra; sabato 22 aprile, alle 21.00, e domenica 23 aprile, alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele : Pink Floyd Tribute Laser Show, con Gary Wallis , Scott Page , Machan Taylor e la band dei Pink’s One ;

: Pink Floyd Tribute Laser Show, con , , e la band dei ; domenica 23 aprile, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : Quartetto Biedermeier, con Domenico Testaì al flauto, Dario Militano al violino, Clelia Lavenia alla viola, Giulio Nicolosi al violoncello. Musiche di Mozart;

per la : Quartetto Biedermeier, con al flauto, al violino, alla viola, al violoncello. Musiche di Mozart; domenica 23 aprile, alle 22.00, allo Sharaba di Barcellona: Strangers Acoustic live, con Roberta De Gaetano alla voce, chitarra acustica, ukulele, Milo Isgrò alle percussioni, Peppe Polimeni al contrabbasso.

Libri

venerdì 21 aprile, alle 18.00, alla Feltrinelli : presentazione di “Bruciare da sola. Una notte di Nadja Mandel’štam con i suoi fantasmi” (Ponte alle Grazie, 2022) di Giovanni Greco . Dialoga con l’autore Dario Tomasello , letture a cura di Giovanna Manetto ;

: presentazione di “Bruciare da sola. Una notte di Nadja Mandel’štam con i suoi fantasmi” (Ponte alle Grazie, 2022) di . Dialoga con l’autore , letture a cura di ; venerdì 21 aprile, alle 18.00, alla Mondadori: presentazione di “A due passi dal Faro” (Iacobellieditore, 2021) di Patrizia Milone . Dialogano con l’autrice Nanni Ricevuto e Roberto Cristiano ;

. Dialogano con l’autrice e ; venerdì 21 aprile, alle 18.00, al Circolo del Tennis e della Vela : presentazione di “L’isola delle ombre” (Leone Editore, 2023) di Ignazio Pandoldo . Dialoga con l’autore Anna Mallamo . A cura della Libreria Bonazinga ;

: presentazione di “L’isola delle ombre” (Leone Editore, 2023) di . Dialoga con l’autore . A cura della ; sabato 22 aprile, alle 20.00, al Circolo della Borsa: cena d’autore con Costanza DiQuattro, che presenta “Arrocco siciliano” (Baldini+Castoldi, 2022). A cura della Libreria Bonazinga. A questo link per prenotare.

Incontri e Laboratori

venerdì 21 aprile, alle 18.30, da Opuntia : “Il mio libro illustrato”, laboratorio a cura di Giuseppe Lisciotto . A questo link per partecipare;

: “Il mio libro illustrato”, laboratorio a cura di . A questo link per partecipare; sabato 22 aprile, dalle 10.00, a Villa Dante : Raduno Cosplay ;

: ; domenica 23 aprile, dalle 10.00, alla Galleria Vittorio Emanuele: laboratorio creativo e festa d’apertura de “Il Maggio dei Libri”, a cura di PuliAmo Messina.

Mostre

prosegue fino a venerdì 21 aprile, alla galleria Spazioquattro : “Oltre al tuo corpo c’è un altro corpo”, mostra di pittura di Rachele Poli ;

: “Oltre al tuo corpo c’è un altro corpo”, mostra di pittura di ; sabato 22 aprile, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Niente di personale”, mostra fotografica di Nunzio Di Dio , l’esposizione sarà visitabile fino al 28 aprile 2023;

: vernissage di “Niente di personale”, mostra fotografica di , l’esposizione sarà visitabile fino al 28 aprile 2023; prosegue fino al 29 aprile, alla FORO G gallery : “Generazione A” mostra di Ilaria Rosselli Del Turco e Chiara Smedile , a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera ;

: “Generazione A” mostra di e , a cura di e ; prosegue fino al 30 aprile, al Teatro dei 3 Mestieri : “Cromatismi sonori”, mostra di pittura di Federica Fornaro , a cura di Dania Mondello ;

: “Cromatismi sonori”, mostra di pittura di , a cura di ; prosegue fino al 30 aprile, alla galleria Spazio Macos: “Stays 1/23. Artisti in permanenza”, collettiva a cura di Mamy Costa.

Teatro e Danza

da venerdì 21 a domenica 23 aprile, alle 21.00, al Museo Regionale , per la rassegna ClanDestini: prima nazionale di “Una vita a cottimo” di Giusi Arimatea , con Mauro Failla , regia di Giovanni Maria Currò . Produzione Clan degli Attori ;

, per la rassegna ClanDestini: prima nazionale di “Una vita a cottimo” di , con , regia di . Produzione ; sabato 22 aprile, alle 21.00, ai Magazzini del Sale: “Dicotomie. Al buio le donne sono tutte uguali” di e con Roberta Amato e Alice Sgroi , voce fuori campo Nicola Alberto Orofino ;

e , voce fuori campo ; domenica 23, alle 18.00, ai Magazzini del Sale: “Manuale di sopravvivenza per Boomer” di Mariapia Rizzo, con Stefano Cutrupi e Mariapia Rizzo. Regia Stefano Cutrupi e Mariapia Rizzo.

Cinema

venerdì 21 e sabato 22 aprile, alle 18.30, e domenica 23 alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Santa Lucia” di Marco Chiappetta , con Renato Carpentieri e Andrea Renzi ;

per il : “Santa Lucia” di , con e ; domenica 23 aprile, alle 16.30, “La Strega Rossella” di Max Lang e Jan Lachauer.

Serate danzanti

venerdì 21 aprile, dalle 20.30, al Cortile Segreto : “Hai paura del Fluo?”, live painting interattivo e condiviso, dj set a cura di Turki Stan e Morgan Maugeri , a cura del collettivo FestaNera ;

: “Hai paura del Fluo?”, live painting interattivo e condiviso, dj set a cura di e , a cura del collettivo ; venerdì 21 aprile, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap Recordings pres. FLOW&FLOWERS”, dj set a cura di Black Hypnotist , Re T. Law ;

: “Mind The Gap Recordings pres. FLOW&FLOWERS”, dj set a cura di , ; sabato 22 aprile, alle 22.30, al Retronouveau : “Total Eclipse – The Dark Side of Disco”, dj set a cura di Davide Patania ;

: “Total Eclipse – The Dark Side of Disco”, dj set a cura di ; sabato 22 aprile, alle 23.00, all’ Area Ex Pirelli di Villafranca OMD presenta: “Anaconda”, dj set a cura di La Marzièn , Ale Farix , Anto Cz ;

di Villafranca presenta: “Anaconda”, dj set a cura di , , ; domenica 23 aprile, dalle 18.00, al Piro Piro di Marinello: dj set a cura di Ryko TDM.

Natura e Relax

sabato 22 aprile, alle 08.30, con ritrovo dei partecipanti all’ingresso Vivaio Ziriò (S.P. 50): “Rocche Francescazzo”, escursione a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane . A questo link per partecipare;

(S.P. 50): “Rocche Francescazzo”, escursione a cura della . A questo link per partecipare; domenica 23 aprile, alle 09.15, con ritrovo dei partecipanti all’altezza del n° 104 in Via Annunziata SS, all’altezza del Tempio di Ercole: escursione a San Marco D’Alunzio tra natura e storia, a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali ponte 25 aprile

da venerdì 21 a martedì 25 aprile, a Patti Marina : la prima edizione del Patti Street Food . A questo link il programma;

: la prima edizione del . A questo link il programma; domenica 23 aprile, dalle 09.30, tra via Laudamo e via Casalaina : “Uso e Riuso“, mercatino non solo vintage;

: “Uso e Riuso“, mercatino non solo vintage; domenica 23 aprile, dalle 16.00, al Perditempo di Barcellona: “Il mercato del vinile” in collaborazione con Best Price Rec . Selezione musicale in vinile a cura di NessunConfine e MiscelaSonica ;

di Barcellona: “Il mercato del vinile” in collaborazione con . Selezione musicale in vinile a cura di e ; lunedì 24 aprile, alle 22.30, al Retronouveau : Rumble in the Jungle presenta Dj Gruff e Alice Pasquini . A seguire dj set a cura di Kollasso , Tony Proe & Papalia . A questo link per i biglietti;

: Rumble in the Jungle presenta e . A seguire dj set a cura di , & . A questo link per i biglietti; martedì 25 aprile, dalle 16.00, al Piro Piro di Marinello: “Liberi Tutti” con il live dei Nuntereggaepiù 2.0 .

Prossimi eventi a Messina

domenica 28 maggio, alle 10.00, al Sunset di Mortelle : “Messina Vinyl Fest“, mercatino del vinile e dj set;

: “Messina Vinyl Fest“, mercatino del vinile e dj set; venerdì 4 agosto, alle 21.00, al Giardino Corallo: Fabio Concato in concerto.

