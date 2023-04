Patti Street Food: sul lungomare si assaggiano i sapori della primavera

Cinque giornate per assaggiare le prelibatezze della prima edizione del Patti Street Food, spin off dell’evento gastronomico organizzato a Messina, che verrà allestito sul lungomare.

«Organizzare lo Street Food, sul format di quanto ideato a Messina, – dice Alberto Pallela di Eventivamente srl – significa proporci in un’area storica e bellissima del comprensorio messinese. Saranno 28 gli operatori del gusto presenti, che si sono messi in gioco preparando delle proposte gastronomiche molto originali che ci hanno piacevolmente sorpreso; in più, presenti nel village, quattro postazioni beverage di birre artigianali.

Da segnalare, inoltre, una selezione di specialità pensate per chi è affetto da celiachia. Una delle novità è quella di un gruppo di commercianti, i quali hanno deciso di rimanere aperti durante le ore notturne della manifestazione. Questo è un segnale importante su come viene accolta la nostra iniziativa pensata per dare un supporto al tessuto economico locale: anzi, ci farebbe piacere che altri commercianti prolungassero l’orario di apertura».

«Sono convinto – aggiunge il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore –, che il territorio avrà un’importante visibilità e l’evento sarà apprezzato dai pattesi, e non solo». Il Patti Street Food si svolge fino al 25 aprile 2023. La manifestazione è organizzata da Eventivamente insieme all’AssociazioneTerra Sole, con il contributo dell’Assessorato regionale all’Agricoltura della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Patti e il patrocinio di Confesercenti Messina. Novità la partnership con Italy Food Porn Sicilia e Food Fest.

Tra le golosità si potranno assaggiare i panini gourmet con lo stracotto di tonno (in foto) o le lumache agli aromi, qui gli orari della prima edizione del Patti Street Food:

venerdì 21 aprile: dalle 18.00 all’01.00;

sabato 22 aprile: dalle 18.00 all’01.00;

domenica 23 aprile: dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 all’01.00;

lunedì 24 aprile: dalle 18.00 all’01.00;

martedì 25 aprile: dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 all’01.00

