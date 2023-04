Pink Floyd Laser Show: l’evento al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Tutti i dettagli

Al via il conto alla rovescia per il Pink Floyd Laser Show in calendario questo weekend al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Sul palco tre storici membri del tour “Delicate Sound Of Thunder”: Gary Wallis (batterista), Scott Page (sassofonista) e Machan Taylor (corista). L’appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23 aprile. Tutti i dettagli.

Proiezioni video, spettacolo di luci e laser, una formazione musicale composta da 11 elementi sul palco: questi gli ingredienti del concerto da non perdere che ripercorrerà lo storico tour “Delicate Sound Of Thunder” al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, che include pezzi storici e pietre miliari della storia musicale dei Pink Floyd come Shine On You Crazy Diamond, Money, Time, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall e molti altri.

Come si diceva, oltre agli otto componenti della tribute band dei Pink’s One, sul palco del Teatro Vittorio Emanuele di Messina ci saranno: Machan Taylor, Scott Page e Gary Wallis. In particolare, Machan Taylor, corista dei Pink Floyd e già collaboratrice dei Pink’s One dal 2014, nella sua incredibile carriera vanta collaborazioni anche con Sting, Foreigner e Gov’t Mule; Scott Page, sassofonista per i Pink Floyd, Toto e Supertramp, con la leggendaria band di David Gilmour vanta, tra l’altro, la partecipazione all’indimenticabile concerto di Venezia del 15 luglio 1989 di fronte ad oltre 200.000 persone; Gary Wallis, è stato percussionista e collaboratore dei Pink Floyd dal 1987 fino al 1994, lavorando fianco a fianco con Nick Mason nella ritmica della band. Nel corso dello spettacolo sarà proposta un’ampia carrellata dei più grandi successi dei Pink Floyd e una selezione dei più bei brani di The Dark Side of The Moon, per celebrare il 50esimo anniversario dell’album.

L’appuntamento con il Pink Floyd Laser Show al Teatro Vittorio Emanuele di Messina è fissato alle ore 21.00 di sabato 22 e alle ore 17.00 di domenica 23 aprile.

