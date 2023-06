Tutto Eventi: cosa fare a Messina per il ponte del 2 giugno

Questo è il weekend del ponte del 2 giugno e a Messina ci sono due giorni di festa: quella nazionale della Repubblica e quella della città dedicata alla Madonna della Lettera; arriva così una nuova puntata di “Tutto Eventi“, per sapere cosa succede in città, tra concertini, mostre ed escursioni fuori porta.

Tra le cose da fare a Messina durante questo fine settimana vi consigliamo: la festa dedicata a Nino Cucinotta, al Centro Multiculturale Officina. Durante la giornata, che inizierà alle 12.00, in programma tra le altre cose: mercatino del vinile, live painting, teatro, assegnazione del “Premio Nino Cucinotta” e street food. Se invece avete voglia di andare fuori città, da venerdì 2 a domenica 4 giugno, a Montalbano Elicona c’è “Antichi Sapori” rassegna enogastronomica, dedicata alle tradizioni del territorio, ai giochi medievali e alle visite guidate alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia. E se, invece, avete solo voglia di rilassarvi, basta andare in spiaggia a prendere il primo sole.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend del 2 giugno

E poi gli eventi dedicati alla Festa della Repubblica e alla Madonna della Lettera; il concerto dei Modà a Taormina (a questo link il nostro speciale dedicato a tutti i festival musicali a Messina e in Sicilia), l’apertura della stagione estiva all’Area Ex Pirelli di Villafranca a cura dell’OMD, l’apertura straordinaria di Villa Cianciafara per la rassegna “Le Musiche del Giardino” e qualche anticipazione per il prossimo weekend. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina durante il ponte del 2 giugno 2023:

Concerti

venerdì 2 giugno, alle 17.00, al Piro Piro Bar di Marinello: Otto8Max in concerto;

di Marinello: in concerto; venerdì 2 giugno, alle 21.30, al Teatro Antico di Taormina : Modà in concerto. A questo link per i biglietti;

: in concerto. A questo link per i biglietti; domenica 4 giugno, alle 18.00, al Piro Piro Bar di Marinello: Millennio Project in concerto.

Mostre

prosegue fino al 4 giugno, alla galleria Spazioquattro : “Degrado in arte”, mostra fotografica di Rocco Luvarà ;

: “Degrado in arte”, mostra fotografica di ; prosegue fino al 5 giugno, alla Mondadori : “The harvest along the settentrionale sicula road. Cantine, vignaioli e vigneti di Sicilia”, mostra fotografica di Siro Barbagallo ;

: “The harvest along the settentrionale sicula road. Cantine, vignaioli e vigneti di Sicilia”, mostra fotografica di ; prosegue fino al 6 giugno, al Teatro Vittorio Emanuele per la rassegna “L’Opera al Centro”: “Forme Riflesse” di Enzo Spanò , a cura di Giuseppe La Motta ;

per la rassegna “L’Opera al Centro”: “Forme Riflesse” di , a cura di ; prosegue fino al 7 giugno, alla Viscuso Art Gallery in via Ugo Bassi 88: “ArTensioni”, mostra di Cristiana Rinaldi.

Teatro e Danza

sabato 3 giugno, dalle 10.00, alla palestra Ki Club di Milazzo in via San Leone II Papa: Danza, Passione e Libertà, a cura di Newen Eluney. Per partecipare contattare il numero: 3313797527.

Serate danzanti

sabato 3 giugno, alle 23.00, all’ Area ex Pirelli di Villafranca: OMD Opening Summer Season, dj set a cura di La Marzièn , Ale Farix , Anto Cz ;

di Villafranca: Opening Summer Season, dj set a cura di , , ; sabato 3 giugno, alle 23.00, alla Pineta: Opening Season, dj set a cura di Valerio Cafeo, Mario Tumino, Simone Scilipoti, Fabio Baragona. A questo link per prenotare.

Natura e Relax

venerdì 2 giugno, alle 10.30, a Mandanici : passeggiata e pranzo community nel borgo di Mandanici, a cura di Sharing Sicily . A questo link per partecipare;

: passeggiata e pranzo community nel borgo di Mandanici, a cura di . A questo link per partecipare; sabato 3 giugno, alle 10.00, con raduno al Chiosco “La Cascata” a Galati Mamertina : trekking fino alle cascate del Catafurco, a cura di Sharing Sicily . A questo link per partecipare;

: trekking fino alle cascate del Catafurco, a cura di . A questo link per partecipare; sabato 3 giugno, dalle 18.00, con raduno allo svincolo di Capo Calavà : “Le stelle su Capo Calavà”, escursione e osservazione delle stelle, a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: “Le stelle su Capo Calavà”, escursione e osservazione delle stelle, a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 4 giugno, alle 08.30, con raduno nella piazza di San Filippo Superiore : “Waterfall Trekking” a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane . A questo link per partecipare;

: “Waterfall Trekking” a cura della . A questo link per partecipare; domenica 4 giugno, alle 16.00, a Gualtieri Sicaminò: 31esima edizione della Sagra dell’Arancia, a cura del Circolo Argus.

Giornate speciali

venerdì 2 giugno, al Teatro Vittorio Emanuele : il concerto per la Festa della Repubblica, a cura del Conservatorio Corelli. Ingresso gratuito;

: il concerto per la Festa della Repubblica, a cura del Conservatorio Corelli. Ingresso gratuito; da venerdì 2 a domenica 4 giugno, dalle 10.30, a Montalbano Elicona : “Antichi Sapori”, degustazioni, visite guidate, musica, giochi medievali;

: “Antichi Sapori”, degustazioni, visite guidate, musica, giochi medievali; venerdì 2 giugno, dalle 12.00, alla Villa Falcone e Borsellino di Sant’Agata di Militello: “Schiticchio“, musica, food e ospiti, a cura di Karibe ;

di Sant’Agata di Militello: “Schiticchio“, musica, food e ospiti, a cura di ; sabato 3 e domenica 4 giugno, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30, a Villa Cianciafara : “Le Musiche del Giardino”, visita al giardino. Ingresso gratuito;

: “Le Musiche del Giardino”, visita al giardino. Ingresso gratuito; sabato 3 giugno, la Notte Mariana : eventi dedicati alla Madonna della Lettera ;

: ; sabato 3 giugno, dalle 12.00 alle 24.00, al Centro Multiculturale Officina : “FilìaFest – Premio Nino Cucinotta”, teatro, live painting, concerti, street food. A cura dell’ Associazione Nino Cucinotta ;

: “FilìaFest – Premio Nino Cucinotta”, teatro, live painting, concerti, street food. A cura dell’ ; sabato 3 e domenica 4 giugno, a Tusa : Art Weekend, visita della Fiumara d’Arte e di Santo Stefano di Camastra, a cura di ‘ A Nisciuta . A questo link per partecipare;

: Art Weekend, visita della Fiumara d’Arte e di Santo Stefano di Camastra, a cura di ‘ . A questo link per partecipare; prosegue fino al 18 giugno “MEMAR – Messina Mese del Mare“: competizioni sportive, degustazioni, incontri. A questo link tutto il programma.

Prossimi eventi a Messina

giovedì 8 giugno, alle 22.30, al Retronouveau : Quei live in terrazza con NOVO / Germano De Gregorio . A seguire dj set a cura di Davide Patania ;

: Quei live in terrazza con / . A seguire dj set a cura di ; venerdì 9 giugno, dalle 18.00 alle 22.00, a bordo della nave Elio per la rassegna Onde Sonore: “Le Portinaie” Drag Queen Show.

