Messina celebra la Festa della Repubblica: il programma degli eventi del 2 giugno 2023

Un concerto, una torta preparata dai ragazzi e dalle ragazze dell’Istituto Antonello e la tradizionale cerimonia a piazza Municipio: Messina celebra la Festa della Repubblica 2023 e tutti i cittadini sono invitati a partecipare: «Il 2 giugno – ha sottolineato il Prefetto Cosima Di Stani – è la Festa di tutti e tutti sono invitati». Scopriamo il programma degli eventi presentato stamattina alla Prefettura.

Grande Festa nella città dello Stretto il prossimo 2 giugno 2023 per celebrare il 77esimo compleanno della Repubblica Italiana e ribadire i suoi valori fondativi di democrazia e uguaglianza. Anche quest’anno il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha voluto organizzare un evento speciale pensato per coinvolgere i cittadini: «La festa del 2 giugno è la festa degli italiani. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa giornata, che deve essere una giornata per la cittadinanza».

Festa della Repubblica 2023: gli eventi del 2 giugno a Messina

Dopo la tradizionale cerimonia istituzionale a piazza Municipio, è previsto un un concerto a ingresso libero, fino a riempimento, a cura degli studenti del Conservatorio “Corelli” di Messina, che si svolgerà al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Inizialmente il progetto era di realizzare l’evento al Teatro Greco di Tindari, ma le incerte condizioni meteo previste hanno portato a ricorrere al piano B. Un piano B di tutto rispetto, nello splendido teatro cittadino.

Ad illustrare il programma e lo spirito del concerto, il presidente del Conservatorio cittadino, Egidio Bernava: «Il Conservatorio “Corelli” è una delle realtà più belle in cui mi sia speso in questi anni, ma perché qui la centralità sono i ragazzi, gli studenti. Il 2 giugno non suoneranno professionisti, ma suoneranno i nostri studenti e questa è una cosa che mi va di sottolineare. Anche la cantante, il soprano, è una giovane ragazza. La Festa della Repubblica è la festa di tutti, è la festa del futuro, e in particolare dei giovani, che lo rappresentano. Spero che avremo un teatro pieno, quel luogo meraviglioso, pieno di entusiasmo, gioia e stupore». Felice di questa scelta, anche il presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro: «La musica è la lingua universale e mi auguro che attraverso i brani scelti si possa festeggiare e gioire di questa nostra festa».

All’esterno del Teatro saranno presenti le forze dell’ordine a cavallo e due bus di ATM, uno “brandizzato” con una grafica dedicata alla Festa della Repubblica, e l’ormai noto bus storico. Nel piazzale è previsto un brindisi, durante il quale il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, taglierà la torta realizzata per l’occasione dagli studenti dell’Istituto “Antonello”. I ragazzi, inoltre, fa sapere la dirigente scolastica Laura Tringali, hanno preparato un dono per i presenti all’evento, da gustare a casa.

Il concerto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Di seguito, i brani previsti per il concerto del Conservatorio “Corelli” al Teatro Vittorio Emanuele di Messina:

MANKARRU

Emanuele Celona 5′

Emanuele Celona 5′ MR JUMS

from three brass Cats – Chris Hazel 5′

from three brass Cats – Chris Hazel 5′ WHERE EAGLES SING

Paul Lovatt – Cooper 4′

Paul Lovatt – Cooper 4′ GLADIATOR SUITE

Hanz Zimmer/Arr. Emanuele Celona 7

Hanz Zimmer/Arr. Emanuele Celona 7 JURASSIC PARK

John Williams/Arr. Emanuele Celona 6′

John Williams/Arr. Emanuele Celona 6′ SEL. FROM MORRICONE

Ennio Morricone/Arr. Emanuele Celona 7

Voce solista: Martina Piccolo

Ennio Morricone/Arr. Emanuele Celona 7 Voce solista: Martina Piccolo NESSUN DORMA

Giacomo Puccini/Arr. Emanuele Celona 4′

Voce solista: Martina Piccolo

Giacomo Puccini/Arr. Emanuele Celona 4′ Voce solista: Martina Piccolo THE CONQUEST OF PARADISE

Vangelis/Arr. Emanuele Celona 5′

Vangelis/Arr. Emanuele Celona 5′ ONE MOMENT IN TIME

W.Houston/Arr. Emanuele Celona 5′

Voce solista: Martina Piccolo

Sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione degli eventi per il 77° Anniversario della Repubblica Italiana, il Prefetto, Cosima Di Stani, il Presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro, il Presidente del Conservatorio “Corelli”, Egidio Bernava, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Stello Vadalà, il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Antonello, Laura Tringali.

