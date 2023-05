Messina, il 3 giugno il Premio Nino Cucinotta: il programma completo

Il Centro Multiculturale Officina ospita la prima edizione del “FilìaFest”, giornata multidisciplinare organizzata dall’Associazione Nino Cucinotta, in cui verrà assegnato il “Premio Cucinotta” dedicato ai talenti musicali di Messina: in programma esibizioni musicali, live painting, proiezioni e teatro. «La manifestazione – si legge nella nota – ha come obiettivo la condivisione del valore dell’Amicizia (dal gr. ϕιλία), tramite la divulgazione della musica, dell’arte e della cultura in genere».

Il vincitore del “Premio Nino Cucinotta” porterà a casa 3mila euro di servizi dedicati al percorso musicale. A esibirsi saranno: Dalen, Dario Naccari, Delvento, Gentiles, Hënë, Il Cuppari, Lostlex, Lorenzo, Mariaceleste, Mūn, raccontoRiccardo, Skilla.

Ad assegnare il “Premio Nino Cucinotta” una giuria di esperti composta da: Alfredo Reni; Egidio Bernava; Federica Cacciola; Francesco Cannavà; Franco Cicero; Marco De Vincenzo; Giacomo Farina; Gabriele Fazio; Lello Manfredi; Davide Patania; Nadia Terranova; Fulvia Toscano.

Messina, Premio Nino Cucinotta

L’appuntamento con il “FilìaFest” è in programma sabato 3 giugno, dalle 12.00 alle 24.00. Conducono Luciano Fiorino e Laura Lipari. Street food per l’intera giornata a cura di DOS Di Origine Siciliana, Senza Zucchero, Mercato Coperto Muricello.

Il programma completo:

Sala Rossa , alle 12.00: ““In volo verso B-612”, liberamente tratto da “Il Piccolo Principe” di A. de Saint Exupery. Adattamento a cura di Mariapia Rizzo, con Domenico Cucinotta e Mariapia Rizzo . Regia Domenico Cucinotta. Teatro per bambini dai 5 anni in su.

, alle 12.00: ““In volo verso B-612”, liberamente tratto da “Il Piccolo Principe” di A. de Saint Exupery. Adattamento a cura di Mariapia Rizzo, con e . Regia Domenico Cucinotta. Teatro per bambini dai 5 anni in su. Cortile , dalle 12.00: esposizione a cura di Anymore Onlus , Associazione Ionio , Atreju , Città Plurale , Comitato Donne e Libertà , Crescendo , Messina in Progresso , Morgana , Posto Occupato , Proloco Messina Sud , Puli-AMO Messina , R-Esistenza Poetica , Stupor Mundi 1130 .

, dalle 12.00: esposizione a cura di , , , , , , , , , , , , . Sala Gialla , dalle 12.00 alle 24.00: mercatino del vinile a cura di Best Price Rec .

, dalle 12.00 alle 24.00: mercatino del vinile a cura di . Sala Gialla , dalle 15.00: azione pittorica “FILI” a cura di Gaia Currò , Monica Radu , Giuliana Indriolo , Francesco Crispo (Accademia Belle Arti Messina); live painting di MaCa , NessuNettuno e Aristide Ciervo ; performance di Giuseppe Lo Coco ; live set di Francesco Zagami .

, dalle 15.00: azione pittorica “FILI” a cura di , , , (Accademia Belle Arti Messina); live painting di , e ; performance di ; live set di . Sala Rossa , dalle 17.30 alle 19.00: proiezione di “Non è”, cortometraggio scritto e diretto da Lorenzo Sepalone , con Katia Greco . Produzione Impegno Donna / Movimento ArteLuna 2023 ; a seguire proiezione del trailer del film “Because of my Body” di Francesco Cannavà . Produzione B&B Film .

, dalle 17.30 alle 19.00: proiezione di “Non è”, cortometraggio scritto e diretto da , con . Produzione / ; a seguire proiezione del trailer del film “Because of my Body” di . Produzione . Sala Rossa , dalle 19.00 alle 22.00: speech a cura di Comitato Donne e Libertà , Alessio Caspanello , Associazione Anymore Onlus , Associazione Stupor Mundi , Katia Greco per Posto Occupato , Letizia Bucalo , Associazione Messina in Progresso , Puli-AMO Messina , Associazione Atreju , Associazione Morgana , R-Esistenza Poetica .

, dalle 19.00 alle 22.00: speech a cura di , , , , per , , , , , , . Sala Rossa , alle 22.00: stand up comedy di Federica Cacciola .

, alle 22.00: stand up comedy di . Sala Rossa, dalle 23.00: dj set a cura di Bluemarina, Kollasso, Alfredo Reni, Alberto Russo, Mnemonico, Davide Patania, Ciccio Timbro, Vincio Siracusano, Antonio Zanghì.

(2)