Degustazioni, regate, una gara di pesca e tanto altro: a Messina è il Mese del Mare. Il programma

Tre settimane di eventi dedicati al mare, agli sport acquatici, al buon cibo e al divertimento: questo e tanto altro in programma nella città dello Stretto dal 26 maggio al 18 giugno nell’ambito di “Messina Mese del Mare – MEMAR 2023”. Un calendario ricco di appuntamenti per appassionati. Scopriamo tutti i dettagli.

È stata presentata questa mattina l’iniziativa “Messina Mese del Mare – MEMAR 2023”, una manifestazione promossa dalla Assonautica di Messina, dalla Camera di Commercio e dal Comune di Messina con l’obiettivo di promuovere e far conoscere le attività ludiche, sportive e produttive legate al mare e, inevitabilmente, allo Stretto. In programma, appuntamenti per grandi e bambini, appassionati, professionisti o semplici curiosi.

A presentare il MeMar, il sindaco di Messina, Federico Basile: «È un festival in cui il protagonista è il mare – ha esordito. Organizzare un programma di eventi in cui il protagonista sia il mare, in una città come Messina, è una cosa così semplice, ma che probabilmente non è mai stata fatta. Il mare è una risorsa importante che va valorizzata. Le cose le possiamo fare, le possiamo fare tutto insieme unendo le nostre professionalità. Sono orgoglioso di essere il sindaco di una grande città che si sta riscoprendo e sta facendo rete per valorizzare le proprie risorse».

Insieme a lui, il presidente di Assonautica, Santi Ilacqua: «Questa iniziativa nasce dal successo della scorsa edizione di Vele dello Stretto – ha spiegato. Abbiamo pensato al “MeMar” con un doppio significato, quello del “Mese del Mare” e ovviamente quello legato a Messina. La manifestazione di quest’anno mette insieme iniziative già collaudate e altre inedite». Detto questo, il presidente di Assonautica ha presentato il programma, che pubblichiamo di seguito.

A Messina il “Mese del Mare – MEMAR 2023”: il programma completo

Il “Messina Mese del Mare – MEMAR 2023” si svolgerà a Messina, dal 26 maggio al 18 giugno 2023 alla Passeggiata a Mare, dove sarà allestito il Village “Vele dello Stretto” con esposizioni dei circoli, delle isti­tuzioni e degli sponsor, e al cui interno si svolgeranno le premiazioni delle varie competizioni.

Di seguito, tutti gli eventi:

26, 27 e 28 maggio

Campionato Italiano Slalom (pinna e foil)

Campionato Italiano giovanile Slalom assoluto (pinna e foil).

I due eventi sono ospitati dal Windsurf Club Messina, su delega della Fede­razione Italiana Vela e in collaborazione con A.I.C.W. (Associazione Italiana Classi Winsurf).

Memar – Apertura del Village Vele Dello Stretto

Vento dello Stretto

Regata FIV per derive di tutte le classi, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Messina nella Baia di Grot­te.

E20 dello Stretto

Evento enogastronomico al Village ed in barca a vela, che prevede degustazioni guidate e contest enogastronomici, per valorizzare la qualità dei prodotti “made in Sicily”.

Invito alla vela: Octopus (optimist)

Invito alla vela: Windsurf Club

“La centralità della Blue Economy in Sicilia ed a Messina: dialogo con Nino Esposito”, convegno a cura della Camera di Commercio di Messina.

Gara di pesca a bolentino

Record di motonautica

Tommy One Messina Vulcano. In quest’occasione, Maurizio Schepici, con il suo off shore “Tommy One” tenterà di migliora­re il record di 51 minuti e 54 secondi per coprire la distanza tra Messina e Vulcano, andata e ritorno, raggiunto nel 2020.

Invito alla vela: Stretto 360 – dalla Marina del Nettuno Lega Navale (catamarani, optimist e barche scuola collettive) Tennis a vela

8° Edizione della regata “Vele dello Stretto”, grande “Festa della Vela”

Premiazioni, saluti, rinfresco (al Village alla Batteria Masotto).

Ad animare la premiazione il motorhome di Studio54 Network.

Regata Zonale classe Optimist

Trofeo Vele dello Stretto per bambini, nell’ambito del campionato della VII zona FIV.

Gara di pesca a traina

Nel corso dell’invito alla vela, l’Assonautica di Messina e i circoli velici dello Stretto metteranno a dispo­sizione le loro barche e gli istruttori, per permettere a chiunque di provare l’esperienza della navigazione a vela.

