Drag Queen Show e feste per bambini: sulle navi di Caronte&Tourist torna Onde Sonore. Il programma

Dopo gli eventi di Carnevale e Pasqua torna con tre nuovi appuntamenti “Onde Sonore” 2023, la rassegna a bordo delle navi Caronte&Tourist, per grandi e piccini. In programma un Drag Queen Show de “Le portinaie” e due feste per bambini. Come sempre, il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Grande successo per gli eventi di Onde Sonore di Carnevale e Pasqua, che hanno consentito di vendere 1.500 biglietti e donare in beneficenza 7.500 euro all’associazione “Il Bucaneve”, gruppo di volontariato che si occupa di sostegno ai bambini degenti e alle loro famiglie nei reparti pediatrici del Policlinico di Messina. Anche a questa tornata, la solidarietà e il sociale, insieme alla lotta per i diritti civili la fanno da padrone in casa C&T. Tre gli eventi in programma, il cui ricavato andrà alla Misericordia di Messina, alla Croce Rossa di Messina e all’Arcigay Messina “Makwan” in previsione del Pride 2023.

A presentare il calendario di Onde Sonore 2023 il responsabile del personale e della comunicazione di C&T, Tiziano Minuti: «Avevamo promesso che avremmo fatto qualche sorpresa dopo Carnevale e Pasqua – ha detto –, e ci si è presentata l’occasione di sostenere tre realtà meritevoli di Messina. Da una parte Croce Rossa italiana e Misericordia di Messina, che si occupano degli ultimi e delle persone in difficoltà. In più, sosterremo il Pride, perché dove ci sono diritti da difendere noi li sosterremo. Per la terza volta, infatti, tra i nostri eventi ci sarà uno spettacolo de “Le Portinaie”. Infine, sarà come sempre riservato un “Posto occupato”, nostro partner sociale, in ricordo delle donne vittime di violenza».

Presenti per Caronte&Tourist anche la presidente Olga Mondello, l’amministratore delegato, Vincenzo Franza, l’amministratore delegato, Lorenzo Matacena, la diversity and disability manager, Piera Calderone, e il direttore artistico, Max Garrubba.

Onde sonore 2023: il programma degli eventi

Di seguito il programma degli eventi di Onde Sonore 2023 per maggio e giugno:

14 maggio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – Festa dei bimbi a favore di Misericordia Messina, a bordo della nave Telepass;

– Festa dei bimbi a favore di Misericordia Messina, a bordo della nave Telepass; 28 maggio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – Festa dei bimbi a favore della Croce Rossa di Messina, a bordo della nave Telepass;

– Festa dei bimbi a favore della Croce Rossa di Messina, a bordo della nave Telepass; 9 giugno 2023, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 – Drag Queen Show de “Le Portinaie”, a favore di Arcigay Messina “Makwan”, in vista del Pride 2023, a bordo della nave Elio.

I biglietti dedicati saranno disponibili presso le biglietterie pedonali di Villa San Giovanni e Messina al costo di 5 euro (per il Drag Queen Show) e di 2,50 euro per le feste bambini. In tutti i casi, i minori di 10 anni potranno accedere gratuitamente.

(6)