Feste per bambini a bordo delle navi di Caronte&Tourist: gli eventi di Carnevale e Pasqua 2023

Chiusi con un successo gli eventi di Natale di Onde Sonore, Caronte&Tourist non si ferma e lancia nuovi appuntamenti per Carnevale e Pasqua 2023, dedicati ai più piccoli, e sempre per una buona causa.

A presentare il bilancio degli eventi di Natale di Onde SonoreNatale di Onde Sonore e introdurre quello in calendario per Carnevale e Pasqua sono stati il responsabile del personale e della comunicazione di C&T, Tiziano Minuti, la presidente Olga Mondello, l’amministratore delegato, Lorenzo Matacena, la diversity and disabilità manager, Piera Calderone, e il direttore artistico di Onde Sonore, Max Garrubba.

I biglietti venduti per i cinque appuntamenti natalizi di Onde Sonore sono stati 800. L’importo, raddoppiato da Caronte&Tourist per un totale di 5mila euro, è stato devoluto a Terra di Gesù Onlus, che li ha utilizzati per comprare parte dei mobili per la “casa di misericordia”.

A tracciare un bilancio dell’iniziativa, Tiziano Minuti: «Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo e siamo riusciti – ha affermato. Negli anni passati abbiamo spesso detto che Onde Sonore aveva una funzione di surroga perché il pubblico non riusciva a garantire intrattenimento durante il periodo di festa. Quest’anno questo alibi non c’è stato più, il Comune di Messina ha messo in piedi una stagione natalizia più che dignitosa. Ciononostante l’afflusso alle nostre iniziative è stato confortante. Negli anni della pandemia non ci siamo fermati, abbiamo solo “cambiato giacca”, indossandone una digitale. Oggi quindi lanciamo una prosecuzione dell’iniziativa con feste per Carnevale e Pasqua. Potremmo anche lanciare altre iniziative, qualche sorpresa, ma ancora non diciamo niente».

Il ricavato degli eventi di Carnevale e Pasqua andrà all’associazione Il Bucaneve, gruppo di volontariato che si occupa di sostegno ai bambini degenti e alle loro famiglie nei reparti pediatrici del Policlinico di Messina.

Gli eventi di Carnevale e Pasqua 2023 di Caronte&Tourist

Per Carnevale a Pasqua 2023 Caronte&Tourist ha organizzato due feste dedicate ai bambini.

Ecco il calendario:

Festa di Carnevale per i bimbi – 19 febbraio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a bordo della nave Telepass di C&T;

– 19 febbraio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a bordo della nave Telepass di C&T; Festa di Pasqua per i bimbi – 2 aprile 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a bordo della nave Telepass di C&T.

