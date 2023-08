Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel primo weekend di ferie

Le strade sono sgombre, la città è silente, Ferragosto è passato e adesso? Niente paura, torna “Tutto Eventi“, che seleziona gli appuntamenti e le cose da fare a Messina durante il primo weekend di ferie (almeno per alcuni).

Se siete stanchi della solita movida messinese e non potete permettervi grosse cifre per andare in vacanza fuori dall’Isola, è il caso di spostarsi a San Salvatore di Fitalia sui Nebrodi, perché è proprio lì che Roberto Vecchioni presenterà al pubblico “L’Infinito Tour”. Se, invece, avete voglia di andare lontano ma non troppo, al Parco Jalari di Barcellona arriva l’edizione 2023 di Espressivamente.

Tutto Eventi: cosa fare durante le ferie a Messina

E poi ancora la rassegna di spettacoli a Villa Dante, una nuova mostra a Casa Peloro, l’ultimo appuntamento con il teatro del Cortile Festival, le escursioni notturne all’Argimusco e le degustazioni di prodotti tipici a Rometta. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 18 a domenica 20 agosto 2023:

Concerti

venerdì 18 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari per il Festival lirico dei Teatri di Pietra : “Lucio Dalla Tribute“, con il Coro Lirico Siciliano;

per il : “Lucio Dalla Tribute“, con il Coro Lirico Siciliano; venerdì 18 agosto, alle 21.00, a Villa Dante : I Beddi Musicanti di Sicilia feat. Marco Corrao . (Ingresso gratuito);

: feat. . (Ingresso gratuito); sabato 19 agosto, alle 22.30, al Retronouveau : The Asteroids in concerto ;

: ; domenica 20 agosto, alle 21.00, all’ Arena di Capo Peloro : Massimo Ranieri in concerto ;

: ; domenica 20 agosto, alle 21.00, a Villa Dante : All’usu’Nticu – Sunati Sunatur . (Ingresso gratuito)

: . (Ingresso gratuito) domenica 20 agosto, alle 22.00, nella piazza di San Calogero a San Salvatore di Fitalia: Roberto Vecchioni in concerto.

Mostre

prosegue fino al 31 agosto, a Casa Peloro : “Le barche del Peloro“, mostra con le opere di Barbara , Malia e Arianna ;

: “Le barche del Peloro“, con le opere di , e ; prosegue fino al 31 agosto, alla Casa del Cinema di Taormina : “Finestra a Sud”, mostra di Alessandro Florio per la Fondazione Taormina Arte Sicilia;

: “Finestra a Sud”, di per la Fondazione Taormina Arte Sicilia; prosegue fino al 30 settembre, al Parco Archeologico Naxos Taormina : “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri , a cura di Ilaria Schiaffini .

: “Pieghe del Tempo”, di , a cura di . prosegue fino 14 ottobre, al Museo Regionale di Messina: “Seguendo Caravaggio“. Il MuMe è visitabile da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Domenica e festivi dalle 09.00 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30).

Teatro e Danza

venerdì 18 agosto, alle 21.00, all’ Area Iris per il Cortile Teatro Festival : “Vacanze Romane”, scritto e diretto da Nella Tirante , con Giulia Eugeni e Matteo Berardinelli ;

per il : “Vacanze Romane”, scritto e diretto da , con e ; venerdì 18 agosto, alle 21.00, al Teatro di Taormina : “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni / “I Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo. Con l’ Orchestra Taormina Arte , diretta da Marco Guidarini , regia di Georges Delnon ;

: “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni / “I Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo. Con l’ , diretta da , regia di ; sabato 19 agosto, alle 18.30, alla Tenuta Rasocolmo per il Capo Rasocolmo Summer Fest: “Era Ottobre” scritto e diretto da Tino Caspanello, con Tino Caspanello e Tino Calabrò. Produzione Teatro Pubblico Incanto.

Cinema

sabato 19 e domenica 20 agosto, alle 21.30, all’Area Iris: “Blue Beetle”, diretto da Ángel Manuel Soto, con Xolo Maridueña e Bruna Marquezine.

Serate danzanti

venerdì 18 agosto, alle 22.30, al Retronouveau : Mind The Gap Recordings presenta FLOW&FLOWERS. Dj set a cura di Giovanni Dolci , Mirko Cugliandolo , Black Hypnotist ;

: Mind The Gap Recordings presenta FLOW&FLOWERS. a cura di , , ; venerdì 18 agosto, alle 22.30, al Riva Club: “Down Floor Party”, dj set a cura di Turk Stan, Lodomil, Emme T Emme. A cura del Collettivo FestaNera.

Natura e Relax

sabato 19 agosto, alle 17.30, al Bosco Mangalaviti di Longi: trekking e yoga nel bosco al tramonto, a cura dell’ Associazione Naturalistica La Stretta . A questo link per partecipare;

di Longi: nel bosco al tramonto, a cura dell’ . A questo link per partecipare; sabato 19 agosto, alle 18.00, all’Argimusco: “Argimusco sotto le stelle”, escursione serale a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

da venerdì 18 a domenica 20 agosto, a Pezzolo : “Trinacria Arts Festival”, rassegna multidisciplinare , a cura della Trinacria Theatre Company . A questo link tutto il programma;

: “Trinacria Arts Festival”, , a cura della . A questo link tutto il programma; sabato 19 agosto, dalle 18.00, a Rometta : “La Via dei Sapori”, sagra di prodotti tipici ;

: “La Via dei Sapori”, ; domenica 20 agosto, dalle 20.00, al Parco Jalari: 16esima edizione di Espressivamente, rassegna multidisciplinare. A questo link il programma completo.

