Ultimi appuntamenti con il Cortile Teatro Festival: chi è di scena

Sta per concludersi la dodicesima edizione del Cortile Teatro Festival di Messina, diretta da Roberto Zorn Bonaventura. Si comincia il 16 agosto, con la replica di “Simposio” di Gaspare Balsamo: il cuntista siciliano, infatti, ha inaugurato il festival teatrale con la prima nazionale dello spettacolo che riprende l’opera di Platone.

«Dopo l’enorme successo registrato all’inizio del Festival in quella che è stata la prima assoluta, – si legge nella nota – non era stato possibile organizzare subito un’altra replica nonostante la grande richiesta. Adesso l’atteso ritorno. La drammaturgia originale evoca una narrazione che non si svolge ad Atene ma in Sicilia, dove il narratore e il calzolaio cuntista Don Masino evocano le scene madri che nei secoli hanno reso memorabili Socrate, Alcibiade, Aristofane e compagni».

Gli ultimi spettacoli del Cortile Teatro Festival

Dopo Gaspare Balsamo, sarà la volta di “Upi pian pianino” in scena il 17 agosto. Monia Alfieri (foto di copertina) e Manuela Boncaldo porteranno i più piccoli in un Circo delle Meraviglie.

Sarà, invece, la prima nazionale di “Vacanze romane” di Nella Tirante a chiudere l’edizione 2023 del Cortile Teatro Festival. «La chiusura con questo spettacolo – dice Roberto Zorn Bonaventura – vuole testimoniare l’attenzione indispensabile del Festival alle forze del territorio, anche quelle che, come nel caso di Nella Tirante, operano in tutta Italia ottenendo riconoscimenti prestigiosi».

«Per un anno – spiega Nella Tirante, autrice e regista dello spettacolo –, non ho mai pronunciato la parola guerra, mi rifiutavo di vedere o sentire qualunque notizia che la riguardasse. Troppa fatica, troppo dolore, aver superato gli anni della pandemia, lo scoppio di una guerra così lontana ma così vicina, era troppo. Quando ho avuto la forza di raccontare di nuovo, ho sentito l’urgenza di scrivere questo testo. Cosa spinge un’artista a raccontare una storia? Non ho la pretesa di raccontare la guerra, ma la vita di due persone come tante, che per motivi diversi sono legate ai fatti odierni». Lo spettacolo andrà in scena il 18 agosto alle 21.00, sul palco Giulia Eugeni e Matteo Berardinelli.

Gli ultimi tre spettacoli andranno in scena all’Area Iris di Ganzirri. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri:

090 395332 – 347 6630002.

(10)