A Messina arriva “Osservatorio Isola”: come realizzare una fanzine collettiva

Tra poco meno di un mese a Messina c’è “Osservatorio Isola“: progetto dedicato alla realizzazione di una fanzine collettiva, dedicata alla tutela dell’area dello Stretto, alla natura e contro la realizzazione del Ponte. L’idea è curata da DITO Publishing, Beuroma Books e Lotta Books, in collaborazione con lo studio Margine e Farisusu.

Una due giorni, il 15 e il 16 settembre 2023, in cui i partecipanti annoteranno idee, scatteranno foto e tracceranno su pagine bianche bozze di disegni: tutto sarà possibile. «Costruiremo insieme un’esperienza di attraversamento, – dicono Martha Micali e Klim Kutsevskyy, fondatori della casa editrice indipendente DITO Publishing –, ponendoci in osservazione per raccogliere i nostri personali e corali appunti di camminamento, pensando lo Stretto di Messina come spazio di relazione e di cura tra le persone e la natura».

Il laboratorio quindi seguirà due prospettive: la prima dal basso, in cui si esplorerà il lungomare del Ringo, i laghi di Ganzirri e la Riserva Naturale di Capo Peloro; la seconda sopra il livello del mare, a Farisusu a Faro Superiore.

Cos’è una fanzine

Diventato oggetto raro da trovare, la fanzine (crasi tra i termini fan e magazine) è una produzione cartacea indipendente e amatoriale; realizzata in modo artigianale da singoli o collettivi. Nel caso specifico di “Osservatorio Isola“, il materiale raccolto durante la due giorni a Messina verrà selezionato e inserito all’interno del progetto editoriale, che verrà poi donato a Farisusu e sarà fruibile a tutti.

Come partecipare

Per partecipare a “Osservatorio Isola” basta mandare una mail a dito.publishing@gmail.com e ricevere tutte le informazioni necessarie.

