Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel primo weekend d’autunno

Così (nonostante le temperature ancora calde) arriva la stagione della “decadenza” e per rinvigorire lo spirito meglio dare un’occhiata a “Tutto Eventi“: la rubrica che vi consiglia cosa fare a Messina durante il weekend.

Tra gli appuntamenti da seguire suggeriamo le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 23 e domenica 24 settembre. «Queste giornate – ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato – aggiungono un prezioso tassello alle numerose iniziative messe in campo dalla Regione per accrescere e incentivare la fruizione dei nostri siti e soprattutto per avvicinare i giovani all’arte».

In provincia di Messina sarà possibile visitare: l’area archeologica di Alesa Arconidea, l’area archeologica di Tindari, l’Antiquarium di Milazzo, le Terme Romane di Capo d’Orlando, la Villa Romana di Patti Marina. Alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”, invece, in programma l’inaugurazione di una mostra bibliografica-documentale dedicata alla musica. Nella giornata di sabato 23 il biglietto di ingresso nei luoghi aderenti all’iniziativa sarà di 1 euro.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi il secondo fine settimana dedicato a Le Vie dei Tesori 2023; la presentazione del libro di Giusy Sciacca a Villa Cianciafara; il laboratorio di maglia al Giardino di Luce curato da Martina Camano; il vernissage di “Remaking Archives” alla FORO G gallery di Ganzirri e la Festa della Vendemmia al Parco Jalari.

Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 22 a domenica 24 settembre:

Concerti

venerdì 22 settembre, alle 21.00, al Giardino Corallo : “Musica d’Autore”, con Marcello Fatato e Fabio Catalano ;

: “Musica d’Autore”, con e ; venerdì 22 settembre, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Drago , Calabrese , Virzì in concerto ;

di Barcellona: , , ; venerdì 22 settembre, alle 22.00, all’ Octopus : The Brixton in concerto ;

: ; sabato 23 settembre, alle 18.00, all’ Area archeologica Alesa Tusa per la rassegna “Il sorriso degli dei“: Tre tenori in concerto , a cura del Coro Lirico Siciliano . Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione al numero: 376 0938117;

per la rassegna “Il sorriso degli dei“: , a cura del . Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione al numero: 376 0938117; sabato 23 settembre, alle 21.30, al Teatro di Taormina: Umberto Tozzi in concerto.

Libri

venerdì 22 settembre, alle 18.30, al Marina di Nettuno per Naxoslegge 2023 : presentazione del libro “L’Italia del futuro” (Eclettica Edizioni, 2021), a cura di Francesco Carlesi . Intervengono Pierangelo Grimaudo , Spartaco Pupo , Alberto Samonà ;

per : “L’Italia del futuro” (Eclettica Edizioni, 2021), a cura di . Intervengono , , ; venerdì 22 settembre, alle 20.00, a Villa Cianciafara: presentazione del libro “D’amore e di rabbia” (Neri Pozza, 2023) di Giusy Sciacca. Dialoga con l’autrice Mario Falcone, a cura dell’Associazione Cultura ARB. A questo link per maggiori informazioni.

Incontri e Laboratori

venerdì 22 settembre, alle 17.00, a piazza Municipio : incontro con i componenti di “ R-Esistenza Poetica “;

: con i componenti di “ “; venerdì 22 settembre, alle 18.00, al Giardino di Luce a piazza Casa Pia 1: “La maglia lenta”, percorso base di maglia , a cura di Martina Camano . A questo link per partecipare;

a piazza Casa Pia 1: “La maglia lenta”, , a cura di . A questo link per partecipare; sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle 09.00 alle 18.30, a La Casa di Canapa di Spartà: corso di autoproduzione funghi e micoagricoltura , a cura di Carlo Marin di MicoMondo . A questo link per partecipare;

di Spartà: , a cura di . A questo link per partecipare; sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, all’ Orto Botanico : “Passiflore: fiori dal grande fascino”, incontro con Matteo Panarello e Maurizio Vecchia . A questo link per maggiori informazioni;

: “Passiflore: fiori dal grande fascino”, con e . A questo link per maggiori informazioni; domenica 24 settembre, alle 17.30, al MuMe per Naxoslegge 2023 : “Fare Storia/Fare la Storia”, incontro con Gianpiero Cannella , Giancarlo Ciriacono , Orazio Micali e Daniele Tranchida . In collaborazione con Associazione Morgana ;

per : “Fare Storia/Fare la Storia”, , , e . In collaborazione con ; domenica 24 settembre, alle 18.00, al Parco Horcynus Orca: “Un ponte di parole“, tra gli ospiti anche Michele Ainis. A cura dell’Associazione Culturale ARB.

Mostre

prosegue fino al 22 settembre, alla Galleria Fabbrica 11 di Salina : “Un’I-Dea di Donna” con le opere di Daniela Balsamo , Ilaria Del Monte , Ersilia Leonini , Jara Marzulli , Linda Sofia Randazzo . A cura di Mariateresa Zagone ;

: “Un’I-Dea di Donna” con le opere di , , , , . A cura di ; sabato 23 settembre, alle 17.00, alla FORO G gallery : vernissage di “Remaking Archives”, collettiva fotografica con le opere degli allievi del Biennio di fotografia dell’ Accademia di Belle Arti di Catania , a cura di Carmen Cardillo e Roberta Guarnera , con la collaborazione di Chiara Marchese . La mostra sarà visitabile fino al 30 settembre;

: di “Remaking Archives”, con le opere degli allievi del Biennio di fotografia dell’ , a cura di e , con la collaborazione di . La mostra sarà visitabile fino al 30 settembre; sabato 23 settembre, alle 17.30, alla galleria Spazio Macos : vernissage di “Ritratti”, mostra di pittura di Augusto Arrotta . L’esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre;

: di “Ritratti”, mostra di pittura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre; sabato 23 settembre, alle 18.00, alla Biblioteca Regionale “ Giacomo Longo ” per le Giornate Europee del Patrimonio : vernissage di “La Musica nei secoli attraverso i Fondi Musicali della Giacomo Longo e di altre istituzioni”. La mostra sarà visitabile fino al 19 ottobre;

“ ” per le : di “La Musica nei secoli attraverso i Fondi Musicali della Giacomo Longo e di altre istituzioni”. La mostra sarà visitabile fino al 19 ottobre; prosegue fino al 30 settembre, dalle 18.00 alle 20.00, alla Town House Messina Paradiso : “Dimore. Ogni casa racchiude una storia”, mostra di Enzo Currò ;

: “Dimore. Ogni casa racchiude una storia”, ; prosegue fino al 30 settembre, al Parco Archeologico Naxos Taormina : “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri , a cura di Ilaria Schiaffini ;

: “Pieghe del Tempo”, , a cura di ; prosegue fino 14 ottobre, al Museo Regionale di Messina: “Seguendo Caravaggio“. Il MuMe è visitabile da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Domenica e festivi dalle 09.00 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30).

Teatro e Danza

domenica 24 settembre, alle 18.00, Villa Romana – Patti Marina per la rassegna “Il sorriso degli dei“: “E l’amore sorride agli dei”, con Edoardo Siravo e Gabriella Casali . Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione al numero: 376 0938117;

per la rassegna “Il sorriso degli dei“: “E l’amore sorride agli dei”, con e . Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione al numero: 376 0938117; domenica 24 settembre, alle 18.39, al Santuario Sant’Antonio di Capo Milazzo: “Tramonti&Racconti”, reading teatrale a cura della Compagnia Gruppo Teatro Libero.

Serate danzanti

venerdì 22 settembre, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap – Re-Opening”, dj set a cura di cura di BERNY e Sandro Inturri . Ingresso 5 euro entro le 23.30;

: “Mind The Gap – Re-Opening”, a cura di cura di e . Ingresso 5 euro entro le 23.30; sabato 23 settembre, alle 22.30, al Retronouveau : “Room Service”, dj set a cura di Davide Patania e Albert Mud ;

: “Room Service”, dj set a cura di e ; sabato 23 settembre, alle 23.00, all’Horizon di Milazzo: OMD presenta “Goodbye Summer”, dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto CZ.

Natura e Relax

sabato 23 settembre, alle 09.45, all’ Argimusco : “Equinozio d’autunno all’Argimusco”, escursione a cura di SiciliaVagando Adventures . A questo link per partecipare;

: “Equinozio d’autunno all’Argimusco”, a cura di . A questo link per partecipare; domenica 24 settembre, dalle 09.00, a Castell’Umberto : “ Caccia al Tartufo “, a cura di Escursioni Tartufo . A questo link per partecipare;

: “ “, a cura di . A questo link per partecipare; domenica 24 settembre, alle 10.00, con ritrovo dei partecipanti al parcheggio Capo Milazzo: trekking Capo Milazzo e piscine di Venere, a cura di Sharing Sicily. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

venerdì 22 settembre, giornata conclusiva della Settimana Europea della Mobilità 2023 . A questo link il programma delle iniziative;

. A questo link il programma delle iniziative; da venerdì 22 a domenica 24 settembre: secondo weekend de Le Vie de Tesori 2023 ;

; domenica 24 settembre, alle 12.00, al Parco Jalari: 42ª Festa della Vendemmia, mostre, laboratori, giochi tradizionali, degustazioni. A questo link il programma.

Prossimi eventi a Messina

mercoledì 27 settembre, a San Licandro: laboratorio di arti manuali per bambini e bambine dai 5 anni in su, a cura di Martina Camano . Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 3897970752;

per bambini e bambine dai 5 anni in su, a cura di . Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 3897970752; da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, a Capo Peloro: Festival degli Aquiloni 2023, a cura della Pro Loco Capo Peloro.

