Parchi e musei aperti anche di sera per le Giornate del Patrimonio: cosa vedere a Messina e provincia

Tornano le Giornate europee del Patrimonio (Gep) e sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 sarà possibile visitare anche di sera diversi musei e parchi di Messina e provincia al costo simbolico di 1 euro. Previsti anche spettacoli ed eventi speciali. Vediamo gli orari e tutte le altre informazioni utili.

Quella delle Giornate europee del patrimonio è un’iniziativa nata nel 1991 per volontà del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea e promossa in Italia dal Ministero della Cultura. Ogni anno viene scelto un tema diverso, per il 2023 è stato selezionato quello del “Patrimonio InVita”, che riprende lo slogan europeo del “Living Heritage”.

Giornate europee del patrimonio 2023: i luoghi da visitare a Messina e provincia

In occasione delle Giornate europee del patrimonio 2023 sarà possibile accedere a musei e parchi con orari e costi ordinari, mentre per l’apertura straordinaria serale di sabato 23 settembre, che sarà di tre ore, si pagherà un biglietto di ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Di seguito, l’elenco delle iniziative previste a Messina e provincia:

Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe) sabato 23 settembre – apertura straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00) al costo simbolico di 1 euro; domenica 24 settembre – alle ore 17.30 sarà possibile partecipare a “1943 Hostium Rabies”, un incontro sul patrimonio edilizio urbano pre e post Seconda Guerra Mondiale, nell’ambito del Festival letterario Naxoslegge.

Parco archeologico di Tindari aperture straordinarie serali a 1 euro per: l’area archeologica di Alesa Arconidea, l’area archeologica di Tindari, l’Antiquarium di Milazzo, le Terme Romane di Capo d’Orlando, la Villa Romana di Patti Marina; “Alesa tra musica, storia e natura”: spettacolo promosso dal Parco e dalla Pro Loco ad Alesa (Tusa) alle ore 16.00 del 23 settembre. Ingresso gratuito; “Tre tenori in concerto Pietro di Paola, Alberto Munafò, Francesco Allegra”: concerto promosso dal Parco e dalla Pro Loco ad Alesa (Tusa) alle ore 18.00 del 23 settembre “E l’amore sorride agli Dei”: spettacolo promosso dal Parco e dalla Pro Loco alla Villa Romana di Patti Marina alle ore 18.00 del 24 settembre. Ingresso gratuito. (Maggiori informazioni sulla rassegna “Il sorriso degli Dei” a questo link).

Parco archeologico delle Isole Eolie sabato 23 settembre apertura straordinaria serale dalle 20.00 alle 23.00 al costo di 1 euro.

Biblioteca regionale di Messina “Giacomo Longo” sabato 23 settembre alle ore 18.00 nel salone degli eventi il via a una mostra bibliografico-documentale sulla musica a Messina. A seguire, una conferenza tematica nella sala lettura. L’esposizione sarà visitabile fino a giovedì 19 ottobre, negli orari di apertura al pubblico della biblioteca (vale a dire dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; il mercoledì anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30).



A questo link è possibile consultare le iniziative previste per le Giornate europee del patrimonio 2023 nel resto della Sicilia.

