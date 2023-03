Tutto Eventi: a Messina feste a base di musica e street food per il primo weekend di aprile

E se a un certo punto vi state chiedendo che giorno della settimana ci è capitato (che il martedì è peggio del lunedì), non temete: è venerdì, che porta sereno soleggiato con vista su “Tutto Eventi“, la guida al tempo libero e alle cose più interessanti da fare a Messina durante il weekend.

Questo fine settimana puntiamo tutto su domenica con due eventi imperdibili per inaugurare aprile migliore dei modi: dalle 10 alle 22, Colapesce e Best Price vi aspettano per “viva vinile”, il mercatino del vinile che torna negli spazi della libreria di via Mario Giurba 8. E se tra un disco e l’altro avete voglia di una pausa, al Mercato Muricello sempre domenica 2 aprile, dalle 12.00, arriva il Mercato Muricello Street Food, con musica dal vivo, live painting, divertimento e chiaramente l’immancabile “cibo da strada”. (In copertina, un momento della giornata dedicata a Nino Cucinotta. Foto di Daniele Mircuda)

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi ancora un nuovo appuntamento con IDA – Itinerari d’Ascolto al Museo Regionale, il concerto dei Pannonica Jazz Workshop al Palacultura per la Filarmonica Laudamo, un laboratorio di lettura per i piccolini alla Libreria Bonazinga e il debutto, allo Spazio Lilla, dello spettacolo teatrale scritto e diretto da Davide Miccione e Gerri Cucinotta. Senza dimenticare gli eventi dedicati alla Pasqua 2023 organizzati dal Comune di Messina. Qui, invece, gli eventi e le cose da fare in città nel weekend che va da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile:

Concerti

venerdì 31 marzo, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Delaido in concerto;

di Barcellona: in concerto; sabato 1 aprile, alle 18.00, al Palacultura per l’ Associazione Musicale Bellini : “Romanzo Pianistico. La letteratura nelle quattro ballate di Chopin”, con Giuseppe Miseferi al pianoforte;

per l’ : “Romanzo Pianistico. La letteratura nelle quattro ballate di Chopin”, con al pianoforte; sabato 1 aprile, alle 19.30, alla Chiesa di Porto Salvo per l’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : “Concerto di Pasqua”, con Francesca Morabito soprano, Antonella Arena mezzosoprano, la Corale Polifonica San Nicolò diretta da Nazzareno De Benedetto e l’ Orchestra da Camera di Messina diretta da Pasquale Menchise . Musiche di Pergolesi, Vivaldi, Mozart;

per l’ : “Concerto di Pasqua”, con soprano, mezzosoprano, la diretta da e l’ diretta da . Musiche di Pergolesi, Vivaldi, Mozart; sabato 1 aprile, alle 22.30, al Retronouveau : Holiday Inn + MūN in concerto. Aftershow dj set a cura di Bluemarina e Davide Patania ;

: + in concerto. Aftershow dj set a cura di e ; domenica 2 aprile, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : “Omaggio a Louis Prima” con i Pannonica Jazz Workshop : Luciano Troja al pianoforte, Antonino Cicero al fagotto, Giuseppe Corpina al clarinetto, Giovanni Randazzo al sax tenore, Maria Merlino al sax alto/sax baritono, Deborah Ferraro all’arpa, Erika La Fauci al pianoforte, Domenico Mazza al basso elettrico, Federico Saccà alla batteria. Special guests: Alessandro Blanco e Giancarlo Mazzù alle chitarre. Musiche di Prima, Casucci, Williams, Green, Sigman, Allan, Sherman, Troja. In collaborazione con il Centro Studi Documentazione Isola di Ustica ;

per la : “Omaggio a Louis Prima” con i : al pianoforte, al fagotto, al clarinetto, al sax tenore, al sax alto/sax baritono, all’arpa, al pianoforte, al basso elettrico, alla batteria. Special guests: e domenica 2 aprile, alle 21.30, allo Sharaba di Barcellona: Trio Casamia in concerto, con Sergio Battaglia al sax, Vincent Migliorisi al banjo e Jascha Parisi al violoncello.

Libri

venerdì 31 marzo, alle 18.00, alla Feltrinelli : presentazione del libro “Storytelling culturale e Piattaforme Digitali” (Dario Flaccovio, 2023) di Elisa Bonacini . Dialogano con l’autrice: Filippo Grasso e Marco Platania ;

: presentazione del libro “Storytelling culturale e Piattaforme Digitali” (Dario Flaccovio, 2023) di . Dialogano con l’autrice: e ; sabato 1 aprile, alle 17.00, al MuMe : presentazione del libro “Una famiglia radicale” (Rubbettino, 2023) di Eugenia Roccella, attuale Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Dialogano con l’autrice: Marinella Fiume , Mariangela Preta , Fulvia Toscano . Intervengono il Sindaco Federico Basile e il Direttore del Museo Orazio Micali . Evento promosso da NaxosLegge , in collaborazione con Rubbettino e Museo Regionale di Messina ;

: presentazione del libro “Una famiglia radicale” (Rubbettino, 2023) di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Dialogano con l’autrice: , , . Intervengono il Sindaco e il Direttore del Museo . Evento promosso da , in collaborazione con e ; sabato 1 aprile, alle 18.00, alla Feltrinelli: incontro su “Non c’è domani” (Fuorilinea, 2022) di Julien Green. Dialogano sul testo Annunziata Antonazzo e Rachele Gerace. Letture a cura di Mauro Santopietro.

Incontri e Laboratori

venerdì 31 marzo, alle 17.30, alla Libreria Bonazinga : laboratorio di lettura per bimbi dai 3 ai 6 anni;

: per bimbi dai 3 ai 6 anni; sabato 1 aprile, alle 10.00, alla Biblioteca Cappuccini : ultimo incontro de “Il gusto dei ricordi”, percorso di scrittura autobiografica e ricette , a cura di Mimma Stornanti ;

: ultimo incontro de “Il gusto dei ricordi”, , a cura di ; sabato 1 aprile, alle 10.00, alla libreria Colapesce : “materia sconosciuta” l aboratorio di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo . A questo link per partecipare;

: “materia sconosciuta” l a cura di . A questo link per partecipare; domenica 2 aprile, alle 17.30, alla Feltrinelli: “Seguendo Filippo Bartolone”, conversazioni con Marianna Gensabella. Intervengono: Dino Calderone, Enzo Cicero, Francesco Franco, Enrico Giannetto.

Mostre

sabato 1 aprile, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro in via Ghibellina 120: vernissage di “Fuoco, colore, segni”, mostra di ceramica di Nino Martino . L’esposizione sarà visitabile fino al 7 aprile 2023;

in via Ghibellina 120: vernissage di “Fuoco, colore, segni”, di . L’esposizione sarà visitabile fino al 7 aprile 2023; domenica 2 aprile, alle 17.30, alla FORO G gallery in via Lago Grande 43B: “Hypnosia – Identità Mutante”, performance a cura di Roberta Guarnera e Francesco Pirrone . Consigliati gli auricolari;

in via Lago Grande 43B: “Hypnosia – Identità Mutante”, a cura di e . Consigliati gli auricolari; fino a domenica 2 aprile, alla galleria Spazio Macos : “Personale a 3”, collettiva di pittura e fotografia con le opere di Carmen Casale , Ida Fisco , Laura Adriana Marrelli , a cura di Mamy Costa .

: “Personale a 3”, con le opere di , , , a cura di . fino all’8 aprile, alla Mondadori : “Anatomia dell’anima. Le forme dell’essere”, con le opere di Vincenzo Magro , a cura di Mariateresa Zagone ;

: “Anatomia dell’anima. Le forme dell’essere”, con le opere di , a cura di ; fino al 15 aprile, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea , in via Todaro 22: “Lunaria” con le opere di Renato Romeo , a cura di Laura Faranda ;

, in via Todaro 22: “Lunaria” con le opere di , a cura di ; fino al 30 aprile, al Museo del Novecento : “Verso_Altrove. Appunti di viaggio” con le opere di Michela Sbulez ;

: “Verso_Altrove. Appunti di viaggio” con le opere di ; fino al 30 aprile, al Teatro dei Tre Mestieri : “Cromatismi sonori“, mostra di pittura di Federica Fornaro , a cura di Dania Mondello ;

: “Cromatismi sonori“, mostra di pittura di , a cura di ; prosegue al Panama Bistrot: “Japan-ga” mostra fotografica di Federico Russo.

Teatro e Danza

sabato 1, alle 21.00, e domenica 2 aprile, alle 18.00, allo Spazio Lilla di via Martinez 11: “Il dio delle blatte”, scritto e diretto da Davide Miccione e Gerri Cucinotta, con Gerri Cucinotta. Scene di Daniele Cornelio. A questo link per prenotare.

Cinema

venerdì 31 marzo, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Quando” di Walter Veltroni. Previsti due spettacoli: 16.30 – 18.30;

: “Quando” di Walter Veltroni. Previsti due spettacoli: 16.30 – 18.30; venerdì 31 marzo, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Babylon” di Damien Chazelle;

: “Babylon” di Damien Chazelle; sabato 1 e domenica 2 aprile, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Quando” di Walter Veltroni. Previsti tre spettacoli: 16.30 – 18.30 – 20.30.

Serate danzanti

venerdì 31 marzo, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, dj set a cura di Ale dB ed EnzoC ;

: “Mind The Gap”, dj set a cura di ed ; sabato 1 aprile, alle 23.00, all’Area Ex Pirelli di Villafranca OMD presenta: “The Matrix”, dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto CZ.

Natura e Relax

sabato 1 aprile, alle 08.30, con ritrovo a Santo Stefano Briga: “Sentiero della Nibbiata e Rifugio Lupo”, escursione a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane. A questo per partecipare.

Giornate speciali

domenica 2 aprile, dalle 10.00 alle 22.00, alla libreria Colapesce : “viva vinile!”, mercatino del vinile in collaborazione con Best Price ;

: “viva vinile!”, in collaborazione con ; domenica 2 aprile, dalle 12.00, al Mercato Coperto Muricello : “ Muricello Street Food “, con gli A-20 dal vivo, R-Esistenza Poetica , live painting a cura di Sam Levi e Aniram Arts ;

: “ “, con gli dal vivo, , live painting a cura di e ; 2, 4, 5, 6 aprile, alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00, al Museo Regionale di Messina: “Mysterium, Dentro la Croce. Itinerario di Ascolto sulle Voci, i Suoni e le Immagini d’arte della Passione a Messina”, con William Caruso e l’Ensemble Fracargio. Progetto a cura di Mario Sarica, in collaborazione con Museo Cultura Popolare dei Peloritani e IDA Itinerari d’Ascolto. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: william.caruso03@gmail.com.

Prossimi eventi a Messina

giovedì 6 aprile, alle 18.30, alla libreria Colapesce : presentazione del libro “Il malinteso della vittima” di Tamar Pitch (EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2022). Dialoga con l’autrice Pietro Saitta ;

: presentazione del libro “Il malinteso della vittima” di (EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2022). Dialoga con l’autrice ; domenica 16 aprile, dalle 10.30, a Casa Remedios: “Yoga e Suoni in natura”. A questo link per saperne di più.

(9)