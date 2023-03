Tempo di jazz a Messina con “Omaggio a Louis Prima”: il concerto della Filarmonica Laudamo

Tempo di jazz a Messina con il concerto “Omaggio a Louis Prima” in programma nell’ambito della 102esima stagione concertistica della Filarmonica Laudamo con il Pannonica Jazz Workshop. L’appuntamento è per domenica 2 aprile, alle ore 18.00 nell’Auditorium del Palacultura Antonello. Vediamo tutti i dettagli.

Sul palco questa domenica i chitarristi Giancarlo Mazzù e Alessandro Blanco special guests, gli arrangiamenti di Luciano Troja e il coordinamento di Filippo Bonaccorso e Luciano Troja. Musiche di Louis Prima, Cole Porter, Adolph Green, Spencer Williams e altri. L’evento è in collaborazione con il «Centro Studi Documentazione Isola di Ustica».

Ma chi era Louis Prima? Artista italo-americano, nato a New Orleans e attiva sulla scena musicale fino agli anni ’60, fu inserito nella “Hall of Fame” del jazz nel 1993. Fu musicista, cantante, interprete e talvolta autore di canzoni come “Sing, Sing, Sing”, “Just a Gigolo”, “Buona sera”. Una curiosità: nel 1967 diede la voce al personaggio di Re Luigi nella versione originale del film “Il libro della Giungla” della Walt Disney.

L’“omaggio a Louis Prima” è stato realizzato nel 2015 dal Thrinax Quintet di Antonino Cicero, Giuseppe Corpina, Luciano Troja e Alessandro Blanco, e oggi è stato adattato per il Pannonica Workshop in una veste ancor più ampia. L’obiettivo è valorizzare e reinterpretare un personaggio molto amato. Questo il commento di Gigi Razete su La Repubblica dell’omaggio a Louis Prima realizzato dal quintetto nel 2015: «Affrontare il repertorio dell’artista italo-americano rinunziando proprio alla voce ed alla tromba (oltre che alla batteria) e per di più con un organico sospeso tra musica da camera e jazz poteva apparire azzardo o presunzione. Va detto subito, allora, che il Thrinax Quintet si è reso protagonista di un omaggio tra i più sapidi, originali e sorprendenti resi all’arte di Prima».

L’ensemble è composto da Luciano Troja (direzione, pianoforte); Antonino Cicero (fagotto); Giuseppe Corpina (clarinetto); Giovanni Randazzo (sax tenore); Maria Merlino (sax alto e baritono); Deborah Ferraro (arpa); Erika La Fauci (pianoforte); Domenico Mazza (basso elettrico); Federico Saccà (batteria); Alessandro Blanco e Giancarlo Mazzù (chitarra).

Il prossimo appuntamento della Filarmonica Laudamo

Il prossimo appuntamento della Filarmonica Laudamo di Messina è fissato per domenica 16 aprile con Chiara Bonarrigo (vincitrice Premio “L’albero della musica”) e i gruppi da camera del Conservatorio Corelli.

