Tutti gli eventi del weekend a Messina e dintorni: dai vinili all’escursione a Forte Campone

Riuscire a trovare gli eventi giusti a Messina e dintorni non è mai stato così semplice: qui troverete tutto il necessario per trascorrere il vostro tempo libero nel migliore dei modi. Anche questo weekend, infatti, sono diversi gli appuntamenti a Messina e provincia. Dal cinema al teatro, dalla musica alle gite fuori porta.

Tra gli eventi da segnalare: il concerto di Franco D’Andrea che domenica 14 novembre sarà sul palco del Palacultura per la stagione della Filarmonica Laudamo di Messina. E poi ancora, una due giorni dedicata alla letteratura russa con “Due serate per Dostoevskij“, in programma oggi e domani alla Piccola Biblioteca di Lingua e Cultura Russa in via Santa Marta 165.

Gli eventi a Messina e provincia scelti da noi per voi

Franco D’Andrea (in foto) è uno dei più importanti musicisti jazz di sempre. Per ben 12 volte è stato Premio “Top Jazz” come migliore artista dell’anno. «Un concerto di piano solo di Franco D’Andrea – dice Luciano Troja, direttore artistico della Filarmonica Laudamo – è un invito sì all’avventura ma anche alla tradizione più pura del jazz ed alla reale sintesi della storia e del significato più profondo di questa musica». L’appuntamento è per domenica 14 novembre, alle 18:00, al Palacultura.

Dostoevskij, invece, non ha bisogno di presentazioni. A lui sono dedicate due serate alla Piccola Biblioteca di Lingua e Cultura Russa, in programma oggi e domani, dalle 17:30. «Due serate – scrivono i responsabili dell’evento – che vogliamo vivere con ciascuno di voi perché Dostoevskij è di tutti. Proveremo anche col vostro contributo a raccontarci l’incontro con le sue opere e a far parlare lui stesso, attraverso i suoi racconti». Gianni Di Giacomo legge “Il contadino Marej” e “Il sogno di uomo ridicolo”. Parteciperà anche l’artista Pietro Mantilla.

Tutti gli eventi per un weekend da spasso

In città prosegue – fino a domenica 14 – Chocomoments, la Fabbrica del Cioccolato itinerante. Sono dieci gli stand allestiti per assaggiare il cioccolato in tutte le sue forme. In programma anche laboratori per piccoli e grandi e show cooking con i maestri cioccolatieri.

Purtroppo nessun appuntamento a teatro per questo fine settimana ma possiamo già anticiparvi che il Teatro Vittorio Emanuele ha in programma, dal 26 al 30 novembre, “Il Barbiere di Siviglia” per la regia di Federico Tiezzi. Qui tutti gli eventi del weekend a Messina e dintorni:

Musica e Libri

venerdì 12, dalle 17:00, al Teatro Vittorio Emanuele: presentazione del volume “ Cervantes a Messina al Tempo di Lepanto. 1571 “. A cura di Vincenzo Caruso.

venerdì 12, dalle 17:00, alla Feltrinelli Point; Alessandra Amoroso firma le copie del suo nuovo album "Tutto Accade".

venerdì 12, dalle 18:30, alla Mondadori: Aldo Pagano presenta “Caramelle dai sconosciuti” (Piemme). Dialoga con l’autore Patrizia Danzè.

venerdì 12, dalle 22:00, al Dai Dai in via Ettore Lombardo Pellegrino 105: live dei Pastori di Unicorni.

. sabato 13, alle 18:00, al Palacultura: Hector Ulises Passarella in “Piazzolla, Antes y Despuès” per l’Accademia Filarmonica.

domenica 14, alle 19:00, al Circolo delle Lucertole di Barcellona: Immagini per un orecchio, viaggio nella musica in vinile degli anni '70.

Mostre

dal 12 al 23 novembre, al Teatro Vittorio Emanuele: “ Gaetano Corsini 1886 -1958, dipinti e disegni ”, a cura di Giuseppe La Motta per la rassegna “L’Opera al Centro”.

prosegue fino al 18 novembre, alla Galleria Spazioquattro, in via Ghibellina 120: "Sulle orme di Bresson", personale fotografica di Rocco Luvarà. La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 20:00. La domenica dalle 10:30 alle 12:30.

“, . La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 20:00. La domenica dalle 10:30 alle 12:30. prosegue fino al 4 dicembre, da Cocco Arte Contemporanea, in via Francesco Todaro 22: Opera Prima, personale di Marta Cutugno. La mostra è visitabile: martedì, giovedì e sabato, dalle 18:00 alle 20:00.

Relax e Natura

sabato 13, dalle 08:00, con appuntamento alla fontana di Paradiso: Escursione a Forte Campone a cura di Mtbsicily.

sabato 13, dalle 18:00, a piazza San Papino a Milazzo, la 5a edizione del San Martino Fest. Il ricavato verrà devoluto al restauro dell’altare del SS. Crocifisso della Chiesa di S. Papino Milazzo.

