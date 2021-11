Chocomoments «distribuisce buon umore» a Piazza Cairoli: dai laboratori agli stand

Certo non c’è ancora quel freddo che ti va venir voglia di cioccolata calda e cappotto ma al re incontrastato del dolce (il cioccolato) è, praticamente, impossibile resistere. Per quattro giorni, dall’11 al 14 novembre, Messina sarà invasa dal cioccolato e dal buon umore perché a Piazza Cairoli arriva la seconda edizione di Chocomoments, organizzata dall’omonima associazione, in collaborazione con il Comune di Messina. Durante l’evento saranno allestiti 10 stand tra artigiani e fabbrica del cioccolato. In programma, infatti, anche dei laboratori rivolti a piccoli e grande per imparare l’arte del cioccolato.

«Piazza Cairoli – ha detto l’assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Laura Tringali – diventerà una vera e propria cittadella del gusto. L’azione formativa– ha aggiunto la Tringali durante la conferenza stampa – oltre l’esperienza sensoriale, è di grande impatto per imparare a fare attraverso le esperienze culturali, importanti per i bambini che possono confrontarsi con realtà esterne. È un’esperienza positiva anche per le famiglie. E poi il cioccolato è distributore di buon umore».

A Messina piccoli momenti di felicità con Chocomoments

Tra gli stand sarà possibile assaggiare un ricco assortimento di gustose praline, tavolette di cioccolato al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e tantissime altre golose tentazioni a opera dei maestri cioccolatieri.

Per i più piccoli, per tutta la durata dell’evento, sarà organizzato il “ChocoBaby”, spazio laboratoriale aperto dalle 15:30 alle 17:30, nel quale sarà possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Non è necessaria la prenotazione, costo 5 euro, durata circa 15 minuti. I laboratori per adulti, invece, si terranno sabato e domenica, dalle 10:00 alle 12:00. Inoltre, gli artigiani del gusto di Chocomoments cercheranno di entrare nel Guinness con una Tavoletta di cioccolato da 15 metri.

Gli stand saranno aperti:

da giovedì a sabato, dalle 10:00 alle 23:30,

domenica, dalle 10:00 alle 20:00.

Perché il cioccolato fa bene all’umore?

Il cioccolato contiene il triptofano, un amminoacido che aumenta il livello di serotonina, l’ormone del buon umore. Basta quindi un pezzettino di cioccolato per ritrovare il sorriso.

(37)