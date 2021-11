Chocomoments torna a Messina: il programma dell’evento più dolce della stagione

Al via il conto alla rovescia per la seconda edizione di Chocomoments Messina, il festival del cioccolato artigianale che dall’11 al 14 novembre animerà piazza Cairoli con stand dedicati al dolce preferito di grandi e piccini, eventi dedicati ai più piccoli, cooking show e una tavoletta da Guinness.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia covid-19, torna nella città dello Stretto la festa del cioccolato che aveva esordito a novembre 2019. L’evento è organizzato da Chocomoments con il Patrocinio del Comune di Messina e prevede una mostra mercato di quattro giorni durante la quale artigiani del cioccolato provenienti da tutta Italia potranno esporre e vendere i propri prodotti migliori.

Chocomoments torna a Messina: le prime anticipazioni sul programma

Tra i vari appuntamenti sono previsti cooking show, lezioni di cioccolato per adulti (del costo di 30 euro, su prenotazione), il #ChocoBaby, uno spazio dedicato ai più piccoli aperto dalle 15.30 alle 17.30 per tutta la durata dell’evento. Durante i momenti a loro dedicati, i bambini potranno partecipare a un vero e proprio laboratorio dedicato al cioccolato – della durata di 15 minuti – e saranno muniti di grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Per il #ChocoBaby non è necessaria la prenotazione, il costo è di 5 euro.

Infine, è stata prevista la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da Guinness dei primati, che sarà grande 15 metri.

Gli stand dove acquistare il cioccolato saranno aperti nei seguenti giorni e orari:

da giovedì 11 a sabato 13 novembre dalle 10.00 alle 23.30;

domenica 14 novembre dalle 10.00 alle 20.00.

