Alessandra Amoroso a Messina per firmare le copie del suo nuovo album: tutte le info

Alessandra Amoroso sarà a Messina venerdì 12 novembre per firmare le copie del suo ultimo album “Tutto Accade” alla libreria Feltrinelli Point. La cantante, che ha raggiunto il successo dopo aver partecipato e vinto, nel 2009, l’ottava edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, incontrerà il suo pubblico a partire dalle 17.00.

Per partecipare al firmacopie è necessario comprare il nuovo cd di Alessandra Amoroso presso la Feltrinelli Point di via Ghibellina (Messina) ed esibire all’ingresso il lasciapassare che verrà rilasciato a seguito dell’acquisto, e nel quale sarà anche indicato l’orario esatto in cui sarà possibile accedere all’incontro con la cantante. È inoltre obbligatorio esibire il green pass.

Chi è Alessandra Amoroso?

Classe 1986, Alessandra Amoroso è una cantante italiana diventata famosa a seguito della partecipazione alla trasmissione Mediaset “Amici di Maria De Filippi” nell’edizione del 2009. Attualmente ha all’attivo 9 album, di cui due dal vivo, e 8 tournee. Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Infine, nel 2019 ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo cantando “Io che non vivo (senza te)” con Claudio Baglioni.

