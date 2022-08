Trofeo Maria Assunta, sabato 13 agosto la gara ciclistica (in attesa della Vara)

Proseguono a Messina gli eventi collaterali previsti dal programma del Comune in attesa della processione della Vara prevista per il Ferragosto: sabato 13 agosto sarà il momento della gara ciclista in cui atleti e appassionati si contenderanno il “Trofeo Maria Assunta”. Oggi l’accensione delle luminarie in alcune vie del centro.

Il ritorno della processione della Vara ha portato a Messina tutta una serie di eventi collaterali, tra mostre, convegni, concorsi fotografici e gare sportive. E proprio di gare sportive parliamo adesso perché per sabato 13 agosto è prevista la competizione ciclistica “Trofeo Maria Assunta”. Il raduno degli atleti è alle 16.00, ma la manifestazione inizierà alle 17.00, prima con la categoria Giovanissimi FCI, poi con le categorie Amatoriali Eps.

Più nel dettaglio, il programma del “Trofeo Maria Assunta” prevede:

Categorie Giovanissimi Fci – ritrovo Corso Garibaldi alle ore 16.00, inizio gara alle ore 17.00;

– ritrovo Corso Garibaldi alle ore 16.00, inizio gara alle ore 17.00; Categorie Amatoriali Eps – raduno Corso Garibaldi alle ore 18.00, start Gara Prima Batteria over 45 (ore 19.00 circa), a seguire gli under 45.

L’iscrizione è di 15 euro (+2 euro Chip) su Id Chronos.

Gli eventi di oggi dedicati alla Vara di Messina

Per quel che riguarda la giornata di oggi, 10 agosto, nel pomeriggio sono previsti i seguenti eventi:

alle ore 19.00, nell’atrio di Palazzo Zanca , sino a domenica 14, l’ esposizione del Cero Storico di Messina realizzato da Francesco Forami, a cura del “Gruppo Storico-Culturale Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina” e l’ inaugurazione della Mostra fotografica “L’Agosto messinese negli anni ’50. Messina al centro dell’Arte e dello Spettacolo”. Esposizione delle ristampe di foto del “Fondo Michelangelo Vizzini” custodite presso l’Archivio Comunale “Nino Scaglione”, a cura di A. Calabrese e dei volontari del SCN; esposizione della riproduzione del bozzetto “I Giganti” di Michele Panebianco, a cura del “Centro Studi Michele Panebianco”.

nell’atrio di , sino a domenica 14, l’ realizzato da Francesco Forami, a cura del “Gruppo Storico-Culturale Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina” e l’ “L’Agosto messinese negli anni ’50. Messina al centro dell’Arte e dello Spettacolo”. Esposizione delle ristampe di foto del “Fondo Michelangelo Vizzini” custodite presso l’Archivio Comunale “Nino Scaglione”, a cura di A. Calabrese e dei volontari del SCN; esposizione della riproduzione del bozzetto “I Giganti” di Michele Panebianco, a cura del “Centro Studi Michele Panebianco”. alle ore 20.45, l’accensione delle luminarie in Piazza Castronovo, in via Primo Settembre ed in Piazza Duomo. Nella Basilica Cattedrale esposizione della “Bara” della Vergine Assunta, a cura del Gruppo Storico “Vara dell’Assunta e dei Giganti” in collaborazione con l’Associazione “Messina Sacra”.

(3)