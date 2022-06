Serata tra arte e musica a Messina: il treNino approda al Retronouveau. Tutte le info

Appuntamento al Retronouveau, oggi, giovedì 23 giugno, per la sesta fermata per il treNino, la serie di eventi dedicata a Nino Cucinotta, scomparso prematuramente lo scorso dicembre. Tra musica, live e dj set, arte, dalla fotografia, alla pittura, continua il viaggio tra i suoi luoghi del cuore, nato per portare avanti la sua visione della città, una Messina viva, in cui non è vero che non c’è nenti.

Siamo partiti dal Dai Dai, per approdare, oggi, con la sesta tappa, al Retronouveau, locale di via Croce Rossa 33 che lui stesso aveva contribuito a fondare. L’evento inizierà alle 19.00, ci saranno musica dal vivo e live painting, e naturalmente un fotografo, Francesco Algeri, che si occuperà di catturare la serata. Tanti gli artisti coinvolti, tra cui il cantautore Novo, che abbiamo intervistato proprio in queste ore. «Un appuntamento da non perdere – scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook dell’evento –, lungo il percorso tracciato per Nino, che incontra i suoi luoghi del cuore!».

TreNino al Retronouveau: gli artisti del 23 giugno e il calendario dei prossimi eventi

Tantissimi, dicevano, gli artisti che stasera animeranno la serata dedicata a Nino Cucinotta al al Retronouveau. Saranno live Delvento, Giovani Telegrafisti, Il Cuppari, Novo, Roberta de Gaetano, ci sarà la partecipazione amichevole di: Tony Canto. Per quel che riguarda l’arte, del live painting di oggi si occuperà inKfect. Alle foto, come anticipato, penserà Francesco Algeri. L’ingresso costa 10 euro, direttamente al botteghino o in prevendita.

L’appuntamento della scorsa settimana, ricordiamo, è stato alla Sciaranira, mentre questo è il calendario dei prosismi appuntamenti:

Giovedì 23 giugno 2022, " Retronouveau ";

Domenica 03 luglio 2022, " Octopus ";

Mercoledì 06 luglio 2022, " Quarto di luna ";

Martedì 12 luglio 2022, " Baretto ";

Domenica 24 luglio 2022, " La punta ";

Domenica 31 luglio 2022, " Bakxos ";

Sabato 06 agosto 2022, " Sunset ";

Giovedì 11 agosto 2022, "Lido Horcynus Orca".

Maggiori informazioni sugli eventi dell’iniziativa “treNino: i luoghi di Nino Summer Tour Arte e Musica” a questo link.

