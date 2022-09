No Tengo Dinero: tutti gli eventi a Messina per salutare l’estate 2022

Non pensavate potesse arrivare così in fretta, e invece: l’estate 2022 è quasi finita, almeno secondo il calendario. Così ci ritroviamo per l’ultima puntata della nostra amatissima “No Tengo Dinero” rubrica che vi consiglia e vi guida tra gli eventi e le cose da fare a Messina (e dintorni) nel weekend. Tra nuove rassegne multidisciplinari, gite fuori porta e feste dedicate alle nocciole, salutiamo la bella stagione in attesa di scoprire come sarà l’autunno. Siete pronti?

Tutti gli eventi a Messina

Per salutare l’estate 2022, potreste esplorare l’Argimusco all’alba per l’equinozio d’autunno, o la Grotta del Lauro di Alcara Li Fusi o raggiungere il Castello di Milazzo per “Le Jurnate di Simenza” o ancora visitare le bellezze architettoniche per il secondo weekend de “Le Vie dei Tesori 2022” o rimanere a Messina per la due giorni della “Notte d’Arte“. Qui tutti gli eventi in programma a Messina (e dintorni) per il weekend che va da venerdì 16 a domenica 18 settembre.

Musica

venerdì 16, alle 21:30, a Casa Peloro : “2Note”, con Giovanni Alibrandi e Peppe Russo ;

venerdì 16, alle 21:30, alla Chiesa Santa Maria della Consolazione, in via del Santo, per "Musica al Centro" dell'Accademia Filarmonica: "Il Corpo e l'Anima – Viaggio Musicale tra Musica Popolare e Musica Colta" con Daniele Merrino fiati percussioni e voci, Santino Merrino percussioni e voci, Daniele Trimarchi fisarmonica;

venerdì 16, alle 21:30, al Palazzo dei Congressi di Taormina per Taormina Arte: "Concerto per l'Etna" con Luciano Troja al pianoforte, Antonino Cicero al fagotto e Giampiero Cicciò narratore. A questo link per i biglietti;

sabato 17, alle 23:00, all'Area Ex Pirelli di Villafranca, OMD presenta: Closing Summer Party. A questo link per i biglietti;

domenica 18, alle 18:00, al Teatro Annibale, per la rassegna Giovani Talenti dell'Accademia Filarmonica: Carlotta Maestrini al pianoforte;

domenica 18, alle 21:30, al Teatro Antico di Taormina: Francesco Gabbani in concerto;

; domenica 18, alle 20, a Piazza Cagli di Letojanni: Ermal Meta in concerto.

Teatro

venerdì 16, alle 21:30, al Teatro della Nike al Parco Naxos Taormina, per la rassegna “Interpretare l’Antico”: “ Edipo re (make) ” di Sofocle, drammaturgia e regia Cinzia Maccagnano , con Dario Garofalo , Cinzia Maccagnano , Luna Marongiu , Cristina Putignano , Raffaele Gangale . Produzione Bottega del Pane ;

sabato 17 settembre, alle 21:30, alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre, per la rassegna "Epic": "Spine", scritto e diretto da Massimo Barilla e Salvatore Arena, con Stefania De Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò. Produzione Mana Chuma Teatro;

scritto e diretto da Massimo Barilla e Salvatore Arena , con Stefania De Cola , Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò . Produzione Mana Chuma Teatro ;

di Piano Torre, per la rassegna “Epic”: “ “, scritto e diretto da e , con , e . Produzione ; sabato 17, alle 21:30, all’Area Iris di Ganzirri, per il Cortile Teatro Festival: “Minima Mente Blu” scritto e diretto da Auretta Sterrantino, con Giulia Messina. QA-QuasiAnonima Produzioni.

Libri

venerdì 16, alle 16:30, al Museo del Parco Archeologico Naxos , per la rassegna NaxosLegge: “I l corpo elettrico ” conversazioni filosofiche con Danilo Breschi ;

sabato 17, alle 18:30, a Villa Cianciafara, per la rassegna "Settembre dei Libri": presentazione di "Giallo Siciliano – Antologia" (Delos Digital 2022), a cura di Roberto Mistretta. Modera Milena Romeo, reading a cura di Gianni Di Giacomo;

, per la rassegna “Settembre dei Libri”: presentazione di “ ” (Delos Digital 2022), a cura di . Modera , reading a cura di ; domenica 18, alle 18:30, a Villa Cianciafara, per la rassegna “Settembre dei Libri”: presentazione del numero 101 del 2020 del’Archivio di Stato Storico Messinese, intervengono: Salvatore Bottari, Virginia Buda, Giovan Giuseppe Mellusi;

Mostre

sabato 17 e domenica 18, a Messina, la quarte edizione della rassegna diffusa “Notte d’Arte”. A questo link tutto il programma.

Relax e Natura

venerdì 16, alle 18, al Parco Archeologico Naxos Taormina, per la rassegna NaxosLegge : “Corpo io sono in tutto e per tutto”, passeggiata archeo-filosofica al tramonto , con Alberto Giovanni Biuso ;

sabato 17 e domenica 18, al Castello di Milazzo: "Le Jurnate di Simenza", seminari, laboratori e degustazioni;

sabato 17 e domenica 18, secondo weekend de "Le Vie dei Tesori". A questo link tutto il programma;

sabato 17, dalle 09:30, con ritrovo al Bar Attilio di Pace del Mela: "Nel cuore dei Peloritani tra la Valle del Niceto e Rocca Ghiuppo", escursione a cura dell'Associazione PFM. A questo link per prenotare;

domenica 18, dalle 06:15, sull'Altopiano dell'Argimusco: Escursione all'Alba dell'Equinozio d'Autunno, a cura dell'Istituto di Archeoastronomia Siciliana e Sicily by Sicily;

a cura dell’ e ; domenica 18, alle 08:30, con ritrovo a Piazza A. De Gasperi di Alcara Li Fusi: escursione speleologica alla Grotta del Lauro ;

domenica 18, dalle 09:30, a Rocca Salvatesta, a Novara di Sicilia: escursione "Rocca Salvatesta: tra storia, leggende e tradizioni", a cura di AS Naturalistica La Stretta. A questo link per prenotare;

, a cura di . A questo link per prenotare; domenica 18, dalle 11:30, a Raccuja: la quarta edizione della “Festa della Nocciola“.

Per iniziare bene l’autunno

da domenica 18 a lunedì 22 settembre si va al cinema a soli 3 euro e 50 per l’iniziativa nazionale “Cinema in Festa“. Da lunedì 19 settembre ricomincia anche il cineforum Don Orione, qui tutto il programma.

