Messina, un anticipo di estate con il “MusiColorArt”: il programma del 2 giugno

L’estate sta per avvolgerci dal caldo e quindi andare in spiaggia, oltre che un lussuoso piacere, diventa un dovere; soprattutto se arriva il “MusiColorArt” al lido Horcynus Orca di Messina. Sfruttando la Festa della Repubblica del 2 giugno, infatti, lo spazio estivo di Capo Peloro diventerà palco di arti; tra musica live, mostre fotografiche e live painting. Le “porte” in spiaggia, per dare il via all’estate (in anticipo), si apriranno dalle 11:30, e dalle 18:30 dj set a cura del gruppo M_usik: Øsc – Valeree – Karl – Vinsss – Saam.

MusiColorArt Messina

Ecco chi tra arte, musica e fotografia sarà al “MusiColortArt” di Messina, all’Horcynus Orca:

Aniram_arts

Alessia Oliveri (body painting)

Ari (live painting)

Martina koramazov & Pikini

Le creazioni di Horvathandmade-Gabi

Opere di:

Grazia D’Arrigo

Alessandra Giacoppo

Maria Toscano

Esposizione fotografica:

Marco Alvaro

Brezza Marina

Carla Marino

Come ti pare

Musica live a cura di:

Francesca Mangraviti

Maurizio La Spina

Sergio Gentiles

Francesco Papalia

