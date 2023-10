Messina Street Food Fest 2023: c’è anche Delvento in concerto

Reduce dai provini per entrare a far parte della nuova edizione di XFactor, Delvento si prepara a salire sul palco del Messina Street Food Fest 2023 per inaugurare in musica la kermesse gastronomica. L’appuntamento è per giovedì 12 ottobre, alle 21.00, a piazza Cairoli.

«L’artista poliedrico, – si legge nella nota – prende in prestito qualsiasi impulso o sensazione gli si presenti, mischiando così elementi personali, impersonali, storie di persone e stili musicali, al fine di creare musica intima e non soggetta allo scorrere del tempo. I suoi brani, scritti e composti con la chitarra, affrontano temi come l’amore, la solitudine, la nostalgia e la crescita personale, creando immagini e atmosfere profonde che raggiungono il cuore».

Delvento al Messina Street Food 2023

Gusto e divertimento: questo in pochissime parole l’obiettivo del Messina Street Food Fest 2023 che insieme alle 54 casette e agli show cooking ha in programma diversi appuntamenti musicali, come quello di Jacopo Genovese, in arte Delvento

Attualmente distribuito da “Ada Music Italy”, Delvento ha presentato di recente il suo nuovo ep “Vento Piano” presentato in anteprima al Retronouveau di Messina. A giugno ha vinto i premi miglior testo, miglior arrangiamento, miglior esibizione live e Premio Nino Cucinotta “Live by Indiegeno” al “Filia Fest” di Messina aggiudicandosi uno slot x “Indiegeno 2023”.

Sempre giovedì 12 ottobre, alle 21.00, lo show cooking dello chef Andy Luotto; dopo il concerto di Delvento, alle 22.00, sul palco del Messina Street Food Fest 2023 ci sarà “La Soluzione”.

A questo link per tutto il programma.

