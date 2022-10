Messina si prepara allo Street Food Fest 2022: lavori in corso a piazza Cairoli – FOTO

Al via il conto alla rovescia per lo Street Food Fest 2022: a piazza Cairoli, a Messina, sono iniziati i lavori per l’evento gastronomico più atteso della stagione. Quaranta gli stand che saranno montati nel cuore della città dello Stretto e che ospiteranno specialità del cibo da strada siciliano, ma non solo. Ecco qualche anticipazione.

Se siete passati questa mattina da piazza Cairoli l’avrete notato anche voi, sono iniziati i preparativi per lo Street Food Fest, che torna a Messina dopo lo stop dovuto alla pandemia Covid-19. Tra le novità di quest’anno ci sono diverse proposte della cucina internazionale, come i churros spagnoli e il panino con la picanha brasiliana. Nell’ambito della manifestazione si svolgerà anche il Messina Street Fish, che avrà come protagonista “pesce povero” dello Stretto e la farà da padrone negli show cooking all’interno della tendostruttura montata in piazza. Tra gli chef, per un giorno, anche il sindaco Federico Basile.

Il Messina Street Food Fest si svolgerà a piazza Cairoli da giovedì 13 a domenica 16 ottobre. L’ingresso, come ogni anno, sarà libero, ma per assaporare le specialità del villaggio gastronomico bisognerà acquistare i token, che avranno un costo di 1 euro ciascuno. Sarà possibile pagare sia in contanti sia con carta di credito e bancomat.

Messina Street Food Fest 2022: date e orari

Il villaggio gastronomico del Messina Street Food Festa 2022 sarà aperto nei seguenti giorni ed orari:

giovedì 13 ottobre dalle 18:00 all’1:00;

venerdì 14 ottobre dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 all’1:00;

sabato 15 ottobre dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 all’1:00;

domenica 16 ottobre dalle 11:00 all’1:00.

