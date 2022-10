Messina, al via la stagione dell’Accademia Filarmonica: i concerti in programma

Ventotto i concerti in programma per la 74ª stagione dell’Accademia Filarmonica di Messina che verrà inaugurata sabato 22 ottobre alle 18 al Palacultura. Ad aprire la rassegna musicale, con la direzione artistica di Grazia Maria Spuria, sarà il violinista Giuseppe Gibboni accompagnato dalla Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli.

Tantissimi gli interpreti del panorama internazionale, tra tutti: Toquinho (in foto) che farà tappa a Messina, insieme a Camilla Faustino, per festeggiare i 50 anni della sua bossa nova. Spazio anche ai giovani talenti con una sezione dedicata alla Sala Laudamo, che prenderà il via il prossimo 10 novembre con il concerto del percussionista Andrea Liotta.

«Una proposta particolarmente ambiziosa – si legge nella nota – con la quale, dopo il lungo stop legato alla pandemia, l’associazione intende richiamare la cittadinanza sul valore della musica, in particolare quella classica, fra i più importanti patrimoni culturali del nostro Paese nonché strumento di crescita personale e collettiva».

Non solo esibizioni musicali, ma anche teatro e danza. Tra gli appuntamenti anche: “Preludes” con la ballerina Anbeta Toromani e “Il fu Mattia Pascal” con Giorgio Marchesi e Raffaelle Toninelli. A questo link il programma completo dei concerti.

Gli altri concerti dell’Accademia Filarmonica di Messina

Insieme alla stagione concertistica proseguono gli appuntamenti di “Musica al Centro”: rassegna realizzata dall’Accademia Filarmonica Messina grazie alle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo, dedicata alle aree periferiche della città. Due i concerti previsti per domenica 23 ottobre 2022:

alle 18, alla Chiesa Madonna delle Lacrime, al Santo: Pentamusa Mind Orchestra, dirige Salvatore Crimaldi;

alle 19, alla Chiesa Sacra Famiglia, al CEP: Orchestra Ars Nova, diretta da Alberto Famà.

