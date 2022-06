Messina, al Sunset si festeggia un compleanno speciale in ricordo di Pietro Guerrera

Si ricorderà nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno, Pietro Guerrera giovane ragazzo di Messina scomparso a dicembre del 2017. Succederà con “Artisticamente 23”, organizzato dalla sorella Chiara, al Sunset di Mortelle. Una giornata dedicata a Pietro e a ogni forma d’arte. Con la collaborazione del ConnettivoMe, Radio Zenith Messina; la partecipazione del Vespa Club Messina. «C’è un compleanno da festeggiare, – si legge sull’evento – in attesa che arrivi la mezzanotte del 23 giugno».

In ricordo di Pietro Guerrera

Come negli anni scorsi, anche per il 2022 si andrà tutti in spiaggia per ricordare Pietro Guerrera. In programma concerti, mostre di pittura ed estemporanee, con:

NessuNettuno (in foto)

Cabrio

Alessia Iraci

La Stanza della Nonna

Mario Caristi

Marco Alvaro

Grazia D’Arrigo

Dario Naccari

Come ti pare

MuN

Programma in aggiornamento qui. Ingresso gratuito.

(34)