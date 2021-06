A Messina torna il 23Fest, per ricordare Pietro Guerrera

Vi sembrerà strano ma proprio in questi giorni pensavamo a quella giornata del 23 giugno 2018 a Capo Peloro e, forse (ma non prendeteci per matti), per riviverla meglio siamo andati a dormire con la maglietta che ritrae Pietro Guerrera in sella alla sua dorata vespa, destinazione Pilone. Poi scrollando sui social abbiamo letto dell’evento e ci siamo detti che è vero, in qualche modo siamo tutti connessi.

A Messina, infatti, sta per tornare il 23Fest, il festival musicale organizzato dalla famiglia e dagli amici di Pietro Guerrera, scomparso prematuramente nel dicembre del 2017. Luogo scelto per questa nuova edizione è il Sunset di Mortelle. «Ancora vicino al mare, come sempre tutti insieme».

Il 23Fest is back

Una festa in riva al mare tutta dedicata a Pietro. Ancora top secret la line up di questa nuova edizione del 23Fest, che si svolgerà a Messina il prossimo 23 giugno, ovviamente.

Negli anni precedenti, sono saliti sul palco nomi della scena musicale indipendente come: Angelo Sicurella e Clap Clap. Performance anche di diversi gruppi locali, come La Stanza Della Nonna e i Dick Hudson (in foto). Insieme ai concerti, prevista anche una mostra. L’ingresso è gratuito.

