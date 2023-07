Lo Street Food Sicily on Tour saluta Tonnarella e si prepara al gran finale a Rocca di Caprileone

Anche la tappa a Tonnarella di Furnari dello Street Food Sicily on Tour si è conclusa e l’evento porta a casa un altro successo. Il disegno progettuale di Claudio Prestopino si è fondato su una notevole ricerca, scrupolosità e pazienza per creare un evento che raccoglie attorno a sè aziende di qualità che partono dallo “Street Food” e polarizzano anche le tecniche e la concezione Gourmet, mediante gli esperti di questo settore.

Le pietanze a base di pesce sono state le protagoniste indiscusse della tappa a Tonnarella di Furnari dello Street Food Sicily on Tour. Molto apprezzate dai tanti partecipanti alle quattro giornate della manifestazione sono stati: il polpo in insalata di mare, esaltato dal prosecco, il coppo di totano fritto, la caciotta con acciughe e il panino con la parmigiana di pesce spada. Il tutto accompagnato dalle proposte beverage del “Birrificio Epica”.

«Corre l’obbligo tracciare un resoconto del nostro più recente operato” – afferma Claudio Prestopino. L’incanto delle spiagge uniformi e nitide di Furnari e in particolare di Tonnarella, con la sua attrezzata zona balneare adiacente alla graziosa Portorosa, si è unito “all’orchestra pregiata del cibo da strada” lanciato dallo Street Food Sicily on Tour che ha conquistato la sua quinta tappa».

«Il successo di questo contenitore è determinato proprio dall’aver messo insieme tutte eccellenze, ognuna per il proprio comparto e con un piatto pianificato apposta per l’evento e per stupire – spiega Claudio Prestopino. Inneschiamo la voglia di aderire a qualcosa che abbia una visione e una mission regionali, in grado di crescere e di applicare un profilo che guardi lontano. La squadra è tutto per noi, partendo dall’uomo di fiducia Francesco Sturniolo. Chiaramente, ringraziamo gli amministratori muncipali di Furnari che hanno riconosciuto la solidità del nostro profilo».

A questa tappa dello Street Food Sicily on Tour hanno partecipato nomi importanti del mondo food come: l’Executive Chef Antonello Ufrascati e lo Chef Antonio Cicciù, il sushi man John Rommel, il maitre Francesco Alesci, lo chef Bruno Capogreco, lo chef Roberto Scilipoti e chef Natale Alessio Fazio.

Immancabile l’aspetto musicale nella kermesse: l’esibizione del primo gruppo “Stile Italiano” è stata molto applaudita passando dalle canzoni contemporanee agli anni ‘70, ’80 e ‘90. Venerdì 21 luglio, i gemelli “acrobatici” Mirko e Valerio al violino e di soli 16 anni, che sono già star del genere pop – rock e del piccolo schermo a livello globale.

Sabato 22 i “Deep Sound” con musicisti poliedrici e domenica 23 luglio i “Blockbusters” – bravi talenti del Catanese. Nel ritmo del degustare, le note del dj set Roberto D’Amico.

La rassegna ha avuto come partners il “Portorosa Village” per il servizio appartamenti e tour vacanze e l’Hotel Ristorante “Atlantis”, che è lo splendido biglietto da visita per l’ospitalità alberghiera nella comunità furnarese, coordinato da Alessio Sagona che ha duplice mansione di titolare e pastry chef e dall’altra titolare Jenny Valenti, con la fruizione di una pizzeria valida e frequentatissima e del settore culinario che rinascerà con un nuovo chef.

Dopo la tappa Tonnarella di Furnari, a Kermesse ha già “valigie e casette in mano” per spostarsi a Rocca di Caprileone con la formula di gusto gastronomico e di spettacolo sonoro dal 3 al 6 agosto.

