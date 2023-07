Street Food Sicily on Tour: il cibo di strada conquista anche Tonnarella di Furnari

Continua il successo dello Street Food Sicily on Tour che questo weekend fa tappa a Tonnarella di Furnari. Da giovedì 20 luglio e fino a domenica 23 luglio, l’evento dedicato al cibo di strada, ma che mette al primo posto le materie prime del territorio siciliano, darà grandissimo spazio al pesce.

Sarà possibile assaporare le specie ittiche del territorio in tante varianti: dal panino con totano fritto al panino col pesce spada a quello con gamberoni, dagli involtini avvolti da una panatura mixata all‘insalata di mare che viene abbinata al prosecco. Ma non mancano quelli che sono diventati un vero e proprio must dello Street Food Sicily on Tour: le braciole messinesi e la pizza fritta dello chef con Due Spicchi Gambero Rosso Enzo Piedimonte. E ancora la Patatwister come anche il dolce (Cannolo Gelato, cannolo classico alla ricotta, crepes dolci, frozen yogurt e sorbetteria). Nella tappa di Tonnarella di Furnari è presenta anche la birra artigianale del “Birrificio Epica”.

L’organizzatore dell’ evento Claudio Prestopino ha puntualizzato che la riuscita di tutto è la conseguenza di uno studio e di una compagine amalgamata, come i punti di ristoro che si impegnano per la quattro giorni. «Diamo sempre il massimo con i nostri servizi e con la qualità della cucina selezionata – afferma il costruttore di questa vetrina in collaborazione con Francesco Sturniolo – perché i nostri fruitori rimangano contenti e soddisfatti, insieme ai nostri partners, fino ad esportare il nome della nostra manifestazione anche all’Estero, trattandosi spesso di turisti stranieri».

Ad inaugurare, giovedì 20 luglio questa tappa dello Street Food Sicily on Tour è stato il Sindaco di Furnari, Felice Germanò,salito sul palco con l’assessore a Sport, Turismo e Spettacolo Giovanni Spinella.

Germanò ha chiarito: «Organizzeremo con Prestopino anche una terza, quarta e quinta manifestazione di questo tipo» perché ammirare tutto da nuove prospettive come quella da aiutante di chef valenti ha consentito di essere ancora più convinto di questa promessa.

Testimonial di questo evento è il comico Denny Napoli con i suoi sketch graffianti, a partire dalla prima serata.

Street Food a Tonnarella di Furnari: i prossimi eventi

Oggi, sabato 22 luglio, per la Sezione Cooking Show, si esibirà il ristorante – pizzeria “Delizie del Palato” di Barcellona Pozzo di Gotto, con il proprietario e chef Carmelo Mazzeo e lo chef Roberto Scilipoti. I due professionisti hanno in mente la preparazione di un “Crouton con Salmone baltico e Agrumi di Sicilia”.

Per la conclusione, domenica 23 luglio, “L’Antica Ruota” ristorante – hotel con la direzione di Cristina Ceraolo a Capo d’Orlando presenterà un “Arancino di Triglia” creato dallo chef Natale Alessio Fazio. Si tratta di un piatto di antica fattura che contiene ragù di triglia e un formaggio veramente saporito che avrà un “compagno speciale”.

Ogni sera, intorno alle ore 22, si svolgeranno le esibizioni live dei gruppi musicali. Mentre sabato 22 ci sarà una bella sorpresa musicale che racconteremo in corso d’opera, domenica 23 luglio ci saranno i “Blockbusters” con le colonne sonore cinematografiche.

